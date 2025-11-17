News

Qobuz zwei Monate kostenlos ausprobieren

Bildquelle: Qobuz / HiFi Forum Baiersdorf

Über das HiFi Forum Baiersdorf kann man Qobuz jetzt ganze zwei Monate kostenlos testen. Der High-Res-Streamingdienst bietet verlustfreie Wiedergabe bis 24-Bit/192kHz, kuratierte Inhalte und über 100 Millionen Titel. Außerdem eine preislich fairere Vergütung für die Künstler gegenüber Konkurrenzanbietern.

Den kostenlosen Testzugang und die "Qobuz HiFi Forum Playlist" findet man über die Website des HiFi Forum Baiersdorf hier:

