News

Thriller "Der Mann ohne Gedächtnis" erscheint auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Der Mann ohne Gedächtnis" (L'uomo senza memoria) auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Duccio Tessari aus dem Jahr 1974 mit Senta Berger und Luc Merenda erscheint am 12.02.2026 mit deutschem und italienischem DTS HD 2.0-Ton auf Blu-ray Disc.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.