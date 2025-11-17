News
Thriller "Der Mann ohne Gedächtnis" erscheint auf Blu-ray Disc
17.11.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Der Mann ohne Gedächtnis" (L'uomo senza memoria) auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Duccio Tessari aus dem Jahr 1974 mit Senta Berger und Luc Merenda erscheint am 12.02.2026 mit deutschem und italienischem DTS HD 2.0-Ton auf Blu-ray Disc.
