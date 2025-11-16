News
"Westernhagen: LIVE" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc
17.11.2025 (Karsten Serck)
Warner Music veröffentlicht am 05.12.2025 "Westernhagen: LIVE" auf Blu-ray Disc. Der Marius-Müller Westernhagen-Konzertfilm aus dem Jahr 1989 erscheint mit einem neuen Dolby Atmos-Mix und inklusive Bonus-Material wie Interviews und einem Making of auf Blu-ray Disc. Am 03.12.2025 wird "Westernhagen: LIVE" auch in ausgewählten Kinos präsentiert.
