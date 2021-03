News

Pixars "Soul" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video

"Soul" ist bislang exklusiv für Abonnenten des Streaming-Dienstes Disney+ verfügbar. Doch ab der kommenden Woche wird der Pixar-Film auch ohne Abo u.a. bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store erhältlich sein.

Am 23.03.2021 wird "Soul" zum Kauf in den digitalen Stores veröffentlicht und bei Amazon Prime Video auch in Ultra HD & HDR verfügbar sein. Bei Apple wird bislang nur eine HD-Version angekündigt, die aber auch bereits einiges Bonus-Material als "iTunes Extras" enthalten wird.

Die Blu-ray Disc von "Soul" wird am 22.04.2021 veröffentlicht. Neben der Standard-Edition veröffentlicht Disney auch ein Blu-ray-Steelbook. Eine Ultra HD Blu-ray wurde noch nicht angekündigt.

Bei Disney+ steht "Soul" in 4K Ultra HD mit HDR inklusive Dolby Vision und englischem Dolby Atmos-Ton zum Abruf bereit.