Erster "Cash Truck"-Trailer von Guy Ritchie mit Jason Statham online

Ascot Elite hat den ersten Trailer für "Cash Truck" (Wrath of Man) veröffentlicht. Der neue Action-Thriller von Guy Ritchie mit Jason Statham ist ein Remake des französischen Films "Cash Truck - Der Tod fährt mit" aus dem Jahr 2004 und soll laut den aktuellen Planungen am 20.05.2021 in den deutschen Kinos starten was derzeit natürlich nicht zugesichert werden kann.