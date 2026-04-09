"Jethro Tull: Under Wraps" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl-LP

09.04.2026 (Karsten Serck)

Parlophone veröffentlicht "Jethro Tull: Under Wraps" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Die "Unwrapped Edition" erscheint als Blu-ray Disc/5 CD-Set mit "Under Wraps" und dem Ian Anderson Solo-Album "Walk Into The Light" mit jeweils zwei neuen Abmischungen von Bruce Soord und einem Live-Konzert. 

Die Blu-ray Disc verfügt über Abmischungen in Dolby Atmos und Stereo sowie Musik-Videos. Der "Bruce Soord 2026 Remix" von "Under Wraps" wird als einzelne Schallplatte veröffentlicht.

Der Verkaufsstart ist für den 15.05.2026 geplant.

