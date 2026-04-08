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"10 Cloverfield Lane" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Paramount veröffentlicht "10 Cloverfield Lane" erneut auf Ultra HD Blu-ray. Der Science Fiction-Thriller von Dan Trachtenberg aus dem Jahr 2016 mit John Goodman und Mary Elizabeth Winstead erscheint am 26.06.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ausstattung dürfte identisch mit der bereits erhältlichen Standard-Edition sein.

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