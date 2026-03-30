TEST: Sharp 4K Smart-TV 65JP7265E - Preis-/Leistungsmeister mit kompletter Ausstattung?

Der Sharp 65JP7265E ist ein eleganter 4K MiniLED-Smart-TV mit Harman Kardon-Soundsystem (2 x 12 Watt), der unter Google TV läuft. Er ist zu einem echten Kampfpreis erhältlich: Lediglich rund 700 EUR werden fällig. Neben 65 Zoll sind die Smart-TVs der JP7265E-Baureihe noch in 50, 55 und 75 Zoll erhältlich.

Sharp nennt als Kernmerkmale die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit exakt arbeitendem Dimming, das kontrastreiche Display, die HDMI 2.1-Anschlusssektion mit eARC und die Kompatibiliät zu HDR10, HLG, Dolby Vision und Dolby Atmos. HDR10+ wird laut technischen Daten nicht unterstützt. Weitere Ausstattungsmerkmale umfassen die Frame Interpolation-Technologie Smooth Motion, die Sprachsteuerung Google Assistant und Google Cast für das einfache Streamen von Inhalten zum Beispiel vom Smartphone. Zudem kann man den Fernseher auch mit der Google TV-App bedienen. Im Lieferumfang enthalten ist eine klassisch gehaltene Tastenfernbedienung.

Netflix, Youtube, Google Play Movies & TV, Google Play Store und Prime Video sind als Apps bereits vorinstalliert. Auf der Sharp Produktwebsite finden Sie sämtliche technischen Daten in tabellarischer Form.

Einzige Nachteile bei der Ausstattung sind, dass kein 120 Hz, wichtig für Gaming, unterstützt werden, und dass USB-Recording nicht möglich ist.

Verarbeitung

Dünner, aus einem Stück gefertigter Rahmen

Anthrazitfarbene Leiste unten, linker Bereich

Zentral sitzt das Sharp-Logo

Anzeige

AQOUS-Schriftzug links

Kompletter linker Bereich unten

Der Sharp-TV präsentiert sich im eleganten Kleid und wirkt deutlich teurer, als er tatsächlich ist. Der dünne Rahmen ums Display wird aus einem Stück hergestellt. Er besteht zwar aus Kunststoff, schmiegt sich aber nahezu perfekt ans Display an. Vorne unten befindet sich eine anthrazitfarbene Kontrastleiste, das Finish, als Rahmen und Kontrastleiste aufeinander treffen, ist für die Preisklasse definitiv nicht zu beanstanden, absolut gesehen sind die Materialübergänge aber nicht perfekt umgesetzt. Der Sharp 65JP7265E ist für heutige Maßstäbe relativ tief, dem Kenner verrät das auch die eher günstige Preisklasse - sehr hoch entwickelte, teure Smart-TVs mit QLWD/Mini-LED-Technik bauen weniger tief. Aber für diesen Kaufpreis - Schwamm drüber.

Seitliche Ansicht

Rückseite komplett

Teil der Rückseite

Anzeige



Oberer Bereich

Unterer Bereich

Standfuß aus seitlicher Perspektive

Detail am Standfuß aus Sicht von hinten

Nochmals die anthrazitfarbene Leiste und der Standfuß im Detail von vorne

Sicht von oben auf den Standfuß

Anzeige



Die Rückseite ist tadellos verarbeitet und sieht relativ "clean" aus. Auch der interessant gestaltete Standfuß gefällt uns hinsichtlich der Fertigungsqualität und der optischen Wirkung sehr gut.

Fernbedienung

Klassisch gehaltene Fernbedienung

Aus seitlicher Sicht

Die in einer angenehmen Größe gehaltene mitgelieferte Fernbedienung liegt sehr gut in der Hand - noch besser wäre es, wenn die Rückseite leicht gummiert wäre. Das verwendete Hartplastik wirkt nicht sonderlich hochwertig und ist zudem leicht rutschig. Die Tasten selbst sind allesamt gummiert und weisen einen sehr guten Druckpunkt auf, gäbe es nun noch einen Beleuchtung, wäre es noch besser. Auf Wunsch quittiert der TV Befehle, die mit der Fernbedienung gegeben wurden, mit einem akustischen Signalton. Arbeitswinkel sowie Reichweite der Fernbedienung sind nicht zu beanstanden.

Wenden wir uns dem Layout zu. Ganz oben befinden sich die Standby- und die Source-Taste für die Wahl der Quellle, gefolgt von einer 10er Tastatur. Unter dieser befinden sich drei Knöpfe: Für die Auswahl des verknüpfen Google-Kontos, für das Aufrufen von Google Assistant und für die direkte Anwahl des Setup-Menüs (Zahnrad) mit den ganzen Einstellungen. Wieder darunter stoßen wir auf die Navigationseinheit, die griffgünstig platziert ist. Unter der Navigationseinheit sind die Return-Taste, das Bedienelement, das direkt zum Google TV-Hauptmenü führt. Daneben sitzt der Knopf für den direkten Zugang zum TV-Tuner. Gehen wir weiter nach unten, finden wir zwei etwas zu klein dimensionierte Wipptasten für Lautstärke und Kanalwahl.

Anzeige



Direkte Zugriffstasten für zahlreiche Apps & Dienste

Darunter untergebracht wurden sechs Tasten für den dedizierten Zugriff auf Netflix, Live TV, Prime Video, YouTube, eine mit "Sharp" beschriftete Taste (hier kommt man zur Bedienungsanleitung und zu weiteren Sharp-Produkten z.B.) und ein Bedienelement mit der Beschriftung "Fav App". In der nächsten Reihe lokalisieren wir vier kleine Tasten für Audio, Untertitel (Sub), Text und TV. Ganz unten sind die z.B. für HbbTV wichtigen Farbtasten (Rot, Grün, Gelb, Blau). Die Fernbedienung wird klassisch mit zwei AAA-Batterien betrieben. Das Batteriefach lässt sich einfach öffnen und die Batterien können schnell ausgetauscht werden.

Anschlüsse

Bild der kompletten Anschlusssektion

Anschlüsse seitlich

Anschlüsse unten

Die Anschlusssektion umfasst vier HDMI 2.1-Eingänge mit zahlreichen entsprechenden HDMI 2.1 Features (wie dem Auto Low Latency Mode, ALLM), die allerdings nur 4K@60Hz unterstützen. HDMI-eARC ist am Anschluss 2 zu finden. Weitere Anschlüsse beinhalten zweimal USB-A, einen kombinierten 3,5 mm Audioausgang/Kopfhöreranschluss, einen Ethernet RJ45-Port (wenn man den Sharp-TV kabelgebunden ins Netzwerk integrieren möchte), einen Mini-Composite/CVBS + Audio-Eingang, einen optischen digitalen Ausgang und natürlich ein Dualband-WLAN-Modul sowie Bluetooth. Vervollständigt wird das Sortiment von den Anschlüssen für den Triple-Tuner (DVB-T2, DVB-S2, DVB-C).

Auf der zweiten Seite gehen wir die erste Einrichtung des Sharp Schritt für Schritt durch.

Anzeige

