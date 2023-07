News

Econik-Lautsprecher zum Einführungspreis bei HifiPilot - Aktion verlängert bis 16. Juli

Aufgrund der überwältigenden Reaktion und dem großen Interesse an den neuen Econik-Lautsprechern bedankt sich HifiPilot mit einer Verlängerung der Einführungsaktion bis zum 16.07.2023. Noch wenige Tage sind die Econik Speakers zu einmaligen Einführungspreisen mit bis zu 950 Rabatt erhältlich.

Wer sich genauer informieren möchte findet hier einen Testbericht zum Econik SIX plus Stereo-Hub und hier unser ausführliches Special!

Zunächst stehen die Komponenten FOUR, SIX und SEVEN zur Verfügung. Drei Lautsprecher für unterschiedliche Einsatzzwecke, die allesamt durch äußerst präzisen und natürlichen Klang mit überdurchschnittlich performantem Bassfundament. Die vollaktiven WiSA-Lautsprecher werden mit hochwertigen Komponenten, moderner Technologie und nachhaltigem Design in Deutschland gefertigt. Die Chassis stammen aus der norwegischen Edelschmiede SEAS. Davon abgesehen stammen fast alle eingesetzten Komponenten aus Deutschland. Damit lässt sich eine hohe Produktqualität und kurze Transportwege gewährleisten. Die Gehäuse und Abdeckungen werden im Erzgebirge gefertigt, die interne Verkabelung kommt von inakustik. Die Verpackung besteht aus recycelten Materialien und nachwachsenden Rohstoffen.

Wer die Lautsprecher mit einem der beiden optionalen Hubs kombiniert, erhält dazu noch eine vollwertige Vorstufe mit integriertem Streaming, App-Steuerung und zahlreichen DSP-Funktionalitäten. Dazu gehört unter anderem auch ein automatisches Einmesssystem um den Einfluss der Raumakustik zu minimieren.

Hier geht es direkt zur Website: https://econik-speakers.com

