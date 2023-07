News

Marantz feiert 70-jähriges Jubiläum

Marantz feiert 70-jähriges Jubiläum. Das Unternehmen wurde 1953 von Saul Marantz in New York gegründet. Marantz ist eine sehr traditionsreiche Marke. Schon beim Apollo-Raumfahrtprogramm kam der klassische Marantz Leistungsverstärker Model 9 dank seiner Zuverlässigkeit und stabilen Leistung zum Einsatz und noch heute setzen audiophile HiFi-Enthusiasten auf die exklusiven Marantz-Produkte .

Als Auftakt der Jubiläumskampagne findet ein Pop-up-Event in New York City vom 10. bis 12. Juli statt. Auf über 650 Quadratmetern Fläche wird es Klang-Sessions und eine Ausstellung geben. Außerdem wird der in Tokio gedrehte Markenfilm "The Pursuit" über die 70-jährige Geschichte von Marantz auf einer riesigen Filmleinwand gezeigt. Dabei stehen die zwei Regionen im Mittelpunkt, die für die Marke von entscheidender Bedeutung sind: geboren in New York, gefertigt in Japan.

An der dreitätigen Veranstaltung nehmen auch langjährige Freunde von Marantz teil. So wird der weltbekannte Komponist Max Richter auf der Hauptbühne seine Ansichten über Musik, Klang, Komposition und Menschlichkeit teilen.

„Marantz ist eine angesehene Marke, die auf inspirierten Innovationen und herausragender Qualität basiert. Bei den Aktionen anlässlich des Jubiläums dreht sich alles um die sieben Jahrzehnte der ereignisreichen Geschichte Marantz“, sagt Joel Sietsema, Brand President von Marantz. „Mit dieser Kampagne und dem Event am Geburtsort der Marke, bei dem treue Fans und neue Audiophile gleichermaßen willkommen sind, würdigen wir die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Vermächtnisses von Saul Marantz. Gleichzeitig führen wir die Geschichte der Marke fort und entwickeln weiterhin Innovationen.“

Im Laufe des Jahres sollen weitere Veranstaltungen stattfinden, bei denen das Marantz Klangerlebnis landesweit präsentiert wird.

