Analogforum Moers 2026: GGNTKT zeigt Model M1 Aktivlautsprecher mit Vinyl und Bandmaschine

Auf dem Analogforum in Moers geht es in Raum 005 bei GGNTKT zwei Tage lang um die bestmögliche Wiedergabe von analogen Quellen. Dabei kommen sowohl ein AVID-Plattenspieler als auch eine Revox-Bandmaschine zum Einsatz. Und natürlich die aktiven, DSP-optimierten, Lautsprecher von GGNTKT. Mit Musikbeispielen aus verschiedenen Genres demonstriert Firmengründer Roland Schäfer die Fähigkeiten und Vorteile der GGNTKT Model M1, steht für alle Fragen zur Verfügung und erläutert die Technik, die hinter den hochwertigen Aktivsystemen von GGNTKT steht.

Jeweils um 11:00 Uhr und um 14:00 Uhr moderiert darüber hinaus Fachjournalist Olaf Adam zwei Workshops:

It’s all about the Bass(-Players) – SA 11 Uhr und SO 14 Uhr – Ohne sie geht in der modernen Musik gar nichts! Ob Jazz, Pop oder Rock, der Bass macht den Groove, gibt gemeinsam mit dem Schlagzeug den Takt an und bildet das Fundament für jeden Track. Erleben, entdecken und hören Sie in diesem Workshop die besten und kreativsten Bassistinnen und Bassisten aus verschiedenen Genres und Epochen, von Unsung Heroes über selbstbewusste Bandleader bis hin zu verkannten Genies.

Das kenne ich doch ...? – SA 14 Uhr und SO 11 Uhr – Die Pop- und Rock-Geschichte ist voll davon: Überraschende Kooperationen, undokumentierte Gastauftritte oder vergessene musikalische Ausflüge von berühmten Musikern. Testen Sie Ihr Musikwissen und raten Sie mit!

Wann und Wo?

Analogforum 2026 in Moers

Samstag, 21.03.2026, 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sonntag, 22.03.2026, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Van der Valk Hotel, Krefelder Str. 169, 47447 Moers

Der Eintritt für zwei Tage beträgt 7,50 Euro pro Person. Für Mitglieder der AAA ist der Eintritt frei!

