"Black Deals" mit 15% Rabatt bei Sofanella

Beim Möbel-Spezialisten Sofanella gibt es derzeit die "Black Deals" mit 15% Rabatt auf Heimkino-Sofas und Sofas fürs Wohnzimmer. Die Schnäppchen-Preise gelten bis zum 05.12.2022 für Kinosofas, Relax-Sofas und Ecksofas mit Relaxfunktion aus dem Sofanella-Sortiment. Die reduzierten Preise werden im Online-Shop direkt angezeigt:

www.sofanella.de

Die Heimkino-Sofas von Sofanella sind mit Komfort-Features wie elektrisch einstellbaren Relaxsitzen ausgestattet und in verschiedenen Leder- und Stoffvarianten in unterschiedlichen Farben erhältlich. Für die Leder-Sofas stehen drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe zur Auswahl und die Stoff-Sofas können auch mit dezenten Mustern und Strukturen angepasst werden. Interessenten können bei Sofanella vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die für den persönlichen Geschmack ideale Farbe auszuwählen.

Die Kinosofas von Sofanella bieten neben viel Sitzkomfort auch einige technische Rafinessen.

Der elektrische Relaxsitz mit verstellbarer Kopflehne lässt sich für jede einzelne Sitzfläche individuell anpassen. Per Knopfdruck bewegt sich die Rückenlehne nach hinten während gleichzeitig das Fußteil in die Höhe geht. So kann jeder Benutzer seine Wunschposition zwischen Sitzen und Liegen einstellen. Die Heimkino-Sofas sind mit Mittelkonsolen ausgestattet, die die Sitze voneinander trennen und über Stauraum und eine Getränkehalterung verfügen. Außerdem ist ein USB-Anschluss zum Aufladen von Smartphones und Tablets vorhanden.

