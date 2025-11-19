News

Black Weeks bei Nubert mit zahlreichen Angeboten und bis zu 28% Rabatt

Bildquelle: Nubert

Die Nubert Black Weeks sind bereits in vollem Gange und mit zahlreichen Angeboten bestückt. Hier lassen sich Preisvorteile von bis zu 28% bei hochwertigen Lautsprechern und HiFi-Komponenten erzielen. Die Aktion läuft bis einschließlich 07. Dezember 2025.

Mit dabei ist zum Beispiel die nuPro XS-8500 RC für 1.699 Euro statt 1.969 Euro sowie die nuPro XS-6000 RC für 1.169 Euro statt 1.445 Euro. Satte 24% Rabatt gibt es auf die nuPro SP-200 für 639 Euro statt 845 Euro Paarpreis. Neben Soundbars, Aktivlautsprechern und Elektronik sind auch die Passivboxen Teil der Aktion.

Alle Angebote in der Übersicht findet man hier:

