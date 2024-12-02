News

Bis zu 60% Rabatt bei den beyerdynamic Cyber Week Deals

Bildquelle: beyerdynamic

Pünktlich zum Cyber Monday startet beyerdynamic in die Cyber Week Deals Aktion. In dieser Woche gibt es noch zahlreiche der hochwertigen "Handmade in Germany"-Audioprodukte zu besonders attraktiven Preisen. Echte Schnäppchen mit teilweise über 60% Rabatt sind möglich!

Highlights sind neben aktuellen Bestpreisen, die man ausschließlich im beyerdynamic Online-Shop findet, auch die exklusiven Angebote auf bereits stark reduzierte Artikel im Outlet!

Ab einem Einkaufswert von 299 Euro erhält man ein SPACE Speakerphone in der Farbvariante aquamarine (UVP: 199 Euro) gratis dazu und in der hauseigenen Manufaktur gibt es eine "All-Inclusive-Preis-Konfiguration" für die beliebten MMX 300 PRO und MMX 330 PRO High End-Gaming-Headsets der neuesten Generation.

Während der Cyber Week Deals übernimmt beyerdynamic außerdem die Versandkosten für alle Bestellungen ab 29 Euro.

Hinweis: Die Cyber Week Deals Aktion läuft bis einschließlich Sonntag, 8. Dezember. Mit Rabattaktionen in diesem Jahr ist danach erstmal Schluss. Also nicht lange zögern und ab in den beyerdynamic Online-Shop:

Alle wichtigen Infos im Überblick:

Wann? 02.12. – 08.12.2024

Wo? Onlineshop von beyerdynamic

Bis zu 60% sparen

Outlet inbegriffen – zusätzliche Rabatte auf bereits reduzierte B-Ware

Gratis-Zulage: (Gratis SPACE aquamarine ab Bestellwert von 299 Euro // DT 1770 PRO MKI -> Gratis Lightning-Kabel)

Exklusive Bundle-Deals (DT 770 PRO & DT 990 PRO (alle Impedanzen, auch Black Edition) -> 50% auf Ohrpolster oder Cases)

Starke Rabatte & Aktuelle Bestpreise am Markt im beyerdynamic Onlineshop

All-Inclusive Konfiguration auf MMX 300 PRO Manufaktur & MMX 330 PRO Manufaktur

Limitierte/ begrenzte Stückzahl

Versandkostenfrei ab 29 Euro Bestellwert

