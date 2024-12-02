News
Amazon Black Friday-Angebote nur noch bis heute Abend
02.12.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon beendet heute die "Black Friday"Aktion 2024. Zum Abschluss listen wir hier noch einmal eine Auswahl von Angeboten aus dem Film & Technik-Bereich auf. Die Angebote gelten vorausssichtlich nur noch bis heute Abend bzw. solange der Vorrat reicht:
4K Ultra HD Blu-ray
- Dune (2021) [4K Ultra HD Blu-ray] 13,77 EUR
- Dune: Part Two [4K Ultra HD Blu-ray] 20,47 EUR
- Game Of Thrones - Die komplette Serie (4K Ultra-HD Blu-ray] 118,97 EUR
- House of the Dragon - Staffel 1 [4K Ultra HD Blu-ray] 31,87 EUR
- Aquaman: Lost Kingdom [4K Ultra HD Blu-ray] 13,97 EUR
- Mad Max 5-Film-Ultimate Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] 59,87 EUR
- Gladiator [4K Ultra HD Blu-ray] 14,47 EUR
- Oppenheimer [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Der Herr der Ringe Trilogie [4K Ultra-HD] [Blu-ray] 34,87 EUR
- Der Hobbit Trilogie [4K Ultra-HD] [Blu-ray] 33,47 EUR
- Mittelerde 6-Film Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 69,27 EUR
- The Bikeriders (4K Ultra HD) 17,97 EUR
- The Fall Guy - limited Steelbook [4K UHD] 25,97 EUR
- Monkey Man (4K Ultra HD) 20,97 EUR
- The Abyss [4K Ultra HD Blu-ray] 27,47 EUR
- Aliens - Die Rückkehr [4K Ultra HD Blu-ray] 27,47 EUR
- True Lies [4K Ultra HD Blu-ray] 22,17 EUR
- Titanic - 4K Remastered [4K Ultra HD Blu-ray] [3 Discs] 27,47 EUR
- Avatar: Aufbruch nach Pandora (Extended Cut) [4K Ultra HD Blu-ray] 37,47 EUR
- Avatar: Aufbruch nach Pandora - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,47 EUR
- Avatar: Aufbruch nach Pandora [Blu-ray 3D] 20,07 EUR
- Godzilla Kong Monsterverse 5-Film Collection (4K UHD) [Blu-ray] 67,97 EUR
- Der Untergang [4K Ultra HD Blu-ray] 17,87 EUR
- Anchorman Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] 21,87 EUR
- The Creator – Limitiertes Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,47 EUR
- The Equalizer 3 - The Final Chapter (4K Ultra HD+Blu-ray) 25,57 EUR
- Madame Web (Steelbook, 4K-UHD Blu-ray) 27,73 EUR
- Election [4K Ultra HD Blu-ray] 18,47 EUR
- Team America: World Police [4K Ultra HD Blu-ray] 18,47 EUR
- Der SpongeBob Schwammkopf Film [4K Ultra HD Blu-ray] 18,47 EUR
- Rango [4K Ultra HD Blu-ray] 18,47 EUR
- Der Exorzist [4K Ultra HD Blu-ray] 18,47 EUR
- Der Exorzist: Bekenntnis [4K Ultra HD Blu-ray] 12,87 EUR
- Bob Marley: One Love - Limited Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 25,77 EUR
- Auf der Flucht [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Zwielicht [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Harry Potter Complete Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 64,87 EUR
- Interstellar (4K Ultra-HD Blu-ray] 16,47 EUR
- Mission: Impossible Dead Reckoning [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Zurück in die Zukunft - Trilogie [4K Ultra HD Blu-ray] 29,47 EUR
- John Carpenter's THE THING [4K Ultra HD Blu-ray] 13,97 EUR
- Der Soldat James Ryan [4K Ultra HD Blu-ray] 13,97 EUR
- Jurassic World Ultimate Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 42,27 EUR
- Wizarding World 11-Film Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 70,97 EUR
- The Batman [4K Ultra HD Blu-ray] 13,77 EUR
- Phantastische Tierwesen 3-Film Collection (4K Ultra HD Blu-ray) 32,87 EUR
- Top Gun 2-Movie-Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 27,87 EUR
- Blade [4K Ultra HD Blu-ray] 16,77 EUR
- 2001: Odyssee im Weltraum [4K Ultra HD Blu-ray] 16,97 EUR
- Blade Runner - Final Cut [4K Ultra HD Blu-ray] 17,47 EUR
- Inception [4K Ultra HD Blu-ray] 16,87 EUR
- Live Die Repeat: Edge of Tomorrow [4K Ultra HD Blu-ray] 17,27 EUR
- James Bond 007: Keine Zeit zu sterben [4K Ultra HD Blu-ray] 11,97 EUR
- James Bond Daniel Craig 5-Movie-Collection (4K Ultra HD Blu-ray) 53,47 EUR
- Flucht aus L.A. [4K Ultra HD Blu-ray] 16,97 EUR
- Die Unendliche Geschichte [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Sleepy Hollow [4K Ultra HD Blu-ray] 14,27 EUR
- The Last Of Us: Staffel 1 [4K Ultra HD Blu-ray] 30,87 EUR
- Event Horizon - Am Rande des Universums (4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Der Super Mario BROS. Film [4K Ultra HD Blu-ray] 13,77 EUR
- 1917 [4K Ultra HD Blu-ray] 13,97 EUR
- Indiana Jones 1-4 [4K Ultra HD Blu-ray] 53,27 EUR
- Die Klapperschlange [4K Ultra HD Blu-ray] 13,77 EUR
- Shining [4K Ultra HD Blu-ray] 16,97 EUR
- Beetlejuice [4K Ultra HD Blu-ray] 16,77 EUR
- Die Verurteilten [4K Ultra HD Blu-ray] 15,97 EUR
- Forrest Gump [4K Ultra HD Blu-ray] 12,77 EUR
- Die Firma [4K Ultra HD Blu-ray] 14,47 EUR
- Jagd auf Roter Oktober [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Transformers: Aufstieg der Bestien [4K Ultra HD Blu-ray] 14,47 EUR
- Apollo 13 [4K Ultra HD Blu-ray] 16,27 EUR
- Watchmen - Die Wächter - Ultimate Cut [4K Ultra HD Blu-ray] 17,47 EUR
- Smile - Siehst du es auch? [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Top Gun (4K Ultra HD) (+ BR) [Blu-ray] 14,77 EUR
- Top Gun Maverick [4K Ultra HD & Blu-ray 2D] 13,87 EUR
- Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes [4K Ultra HD Blu-ray] 13,77 EUR
- Indiana Jones und der Tempel des Todes [4K Ultra HD Blu-ray] 13,47 EUR
- Indiana Jones und der letzte Kreuzzug [4K Ultra HD Blu-ray] 13,77 EUR
- Tod auf dem Nil [4K Ultra HD Blu-ray] 16,97 EUR
- The Beekeeper [4K Ultra HD Blu-ray] 22,17 EUR
- Im Westen nichts Neues (2022) SteelBook [4K Ultra HD Blu-ray] 16,99 EUR
- Land of Bad SteelBook [4K Ultra HD Blu-ray] 29,74 EUR
- Road House Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] 29,74 EUR
- Guardians of the Galaxy Vol. 3 [4K Ultra HD Blu-ray] 22,17 EUR
- Captain Marvel - Mondo Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 22,47 EUR
- The Marvels - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,87 EUR
- Alien 40th [4K Ultra HD Blu-ray] 15,07 EUR
- Prey [4K Ultra HD Blu-ray] 22,17 EUR
- Predator 1 [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Prometheus - Dunkle Zeichen [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Alien: Covenant [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Stirb Langsam 1 4K Ultra-HD [Blu-ray] 14,97 EUR
- Speed [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Gran Turismo [4K Ultra HD Blu-ray] 23,67 EUR
- Equalizer 1 & 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 15,17 EUR
- Jumanji 1-3 (3 4K-UHDs) 23,67 EUR
- Zombieland 1 & 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 18,17 EUR
- Ghostbusters [4K Ultra HD Blu-ray] 10,97 EUR
- Ghostbusters II [4K Ultra HD Blu-ray] 10,97 EUR
- Ghostbusters: Legacy [4K Ultra HD Blu-ray] 12,67 EUR
- Die Glücksritter [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Waterworld [4K Ultra HD Blu-ray] 16,27 EUR
- Schindlers Liste [4K Ultra HD Blu-ray] 17,47 EUR
- Die Mumie Trilogie (6 Discs) [4K Ultra HD Blu-ray] 33,47 EUR
- Fast & Furious 10 [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Kampfstern Galactica [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Die Geister, die ich rief [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Joker [4K Ultra HD Blu-ray] 13,87 EUR
- Blues Brothers - Uncut (4K Ultra HD) [Blu-ray] 16,97 EUR
- Spartacus [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Gesetz der Rache - Director's Cut [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Matrix 4-Film Déjà Vu Collection (4K Ultra HD Blu-ray) 52,27 EUR
- Godzilla vs. Kong [4K Ultra HD Blu-ray] 12,27 EUR
- Wonka [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Die Truman Show [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Tenet [4K Ultra HD Blu-ray]13,87 EUR
- Die Spur des Falken [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- The Lost Boys [4K Ultra HD Blu-ray] 17,97 EUR
- Casablanca [4K Ultra HD Blu-ray] 16,97 EUR
- Fast & Furious - 10-Movie-Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 91,47 EUR
- Rio Bravo [4K Ultra HD Blu-ray] 12,97 EUR
- Lucy [4K Ultra HD Blu-ray] 13,97 EUR
- Poltergeist [4K Ultra HD Blu-ray] 18,27 EUR
- Godzilla II: King of the Monsters [4K Ultra HD Blu-ray] 12,77 EUR
- Dunkirk (4K Ultra-HD + 2D Blu-ray) [Blu-ray] 16,47 EUR
- Batman 1-4 Collection (4K Ultra HD Blu-ray) 48,97 EUR
- A Quiet Place - 2-Movie Collection (4K Ultra HD Blu-ray) 26,47 EUR
- A Quiet Place 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 12,99 EUR
- A Quiet Place [4K Ultra HD Blu-ray] 12,97 EUR
- Der Unbeugsame [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Deep Impact [4K UHD) [+ Blu-ray 2D] 14,77 EUR
- Der weiße Hai [4K Ultra HD Blu-ray] 16,97 EUR
- Der weiße Hai 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Halloween: H20 - 20 Jahre später [4K Ultra HD Blu-ray] 14,87 EUR
- Barbie [4K Ultra HD und Blu-ray 2D] 14,47 EUR
- The Untouchables - Die Unbestechlichen 16,47 EUR
- Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Meg 2: Die Tiefe [4K Ultra HD & Blu-ray 2D] 14,47 EUR
- Rosemary's Baby [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- The Green Mile [4K Ultra HD Blu-ray] 15,77 EUR
- Casino [4K Ultra HD Blu-ray] 16,87 EUR
- Krieg der Welten [4K Ultra HD Blu-ray] 16,97 EUR
- E.T. - Der Außerirdische [4K Ultra HD Blu-ray] 15,97 EUR
- King Kong [4K Ultra HD Blu-ray] 13,97 EUR
- Flashdance [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Black Adam [4K Ultra HD Blu-ray] 14,47 EUR
- Blue Beetle [4K Ultra HD Blu-ray] 14,27 EUR
- Sonic the Hedgehog 2-Movie Collection (4K Ultra HD Blu-ray) 25,97 EUR
- The Flash [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Shazam! Fury of the Gods [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Jenseits von Eden [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Scream 3 [4K Ultra HD Blu-ray] [+ Blu-ray] 14,87 EUR
- Babylon - Rausch der Ekstase [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Die Farbe Lila [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- The Nun II [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Godzilla [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Collateral [4K Ultra HD Blu-ray] 17,27 EUR
- Blaues Hawaii (4K Ultra HD Blu-ray] 17,77 EUR
- Halo - Staffel 1 [Blu-ray] 29,77 EUR
- Ferris macht blau [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Zeit der Zärtlichkeit [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- NOPE [Blu-ray] 14,47 EUR
- Five Nights at Freddy's [4K Ultra HD Blu-ray] 14,77 EUR
- Five Nights at Freddy's Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 18,47 EUR
- Beverly Hills Cop 3-Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 42,97 EUR
- Beverly Hills Cop 1 [4K Ultra HD Blu-ray] 14,47 EUR
- Beverly Hills Cop II [4K Ultra HD Blu-ray] 16,47 EUR
- Beverly Hills Cop III [4K Ultra HD Blu-ray] 18,27 EUR
- Westworld - Die komplette 3. Staffel [4K Ultra HD Blu-ray] 28,77 EUR
- Westworld - Staffel 4 (4K Ultra HD Blu-ray) 30,97 EUR
- R.I.P.D. - Rest in Peace Department [4K Ultra HD Blu-ray] 11,87 EUR
- Mission: Impossible - Limited Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 20,87 EUR
- Saturday Night Fever [4K Ultra HD Blu-ray] 18,47 EUR
- Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer + Jim Knopf und die Wilde 13 (4K Ultra HD Blu-ray) 30,97 EUR
- 48 Stunden Double Feature [2 4K Ultra HD Blu-ray] 21,97 EUR
- Zack Snyder's Justice League Trilogy (4 4K Ultra-HD Blu-ray) 40,87 EUR
- Wer die Nachtigall stört [4K Ultra HD Blu-ray] 11,87 EUR
- Jurassic World Trilogie (4K Ultra HD Blu-ray) 38,27 EUR
- Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Pirates of the Caribbean - Salazars Rache [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 1 [4K Ultra HD Blu-ray] 31,47 EUR
- Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 29,87 EUR
- Star Trek: Der Film - The Director's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Star Trek II: Der Zorn des Khan [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock [4K Ultra HD Blu-ray] 15,77 EUR
- Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Star Trek V: Am Rande des Universums [4K Ultra HD Blu-ray] 15,87 EUR
- Star Trek VI: Das unentdeckte Land [4K Ultra HD Blu-ray] 15,47 EUR
- Star Trek VII: Treffen der Generationen [4K Ultra HD Blu-ray] 17,77 EUR
- Star Trek VIII: Der erste Kontakt [4K Ultra HD Blu-ray] 17,77 EUR
- Star Trek IX: Der Aufstand [4K Ultra HD Blu-ray] 17,77 EUR
- Star Trek (2009) Titans of Cult Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 13,47 EUR
- Star Trek X: Nemesis [4K Ultra HD Blu-ray] 17,77 EUR
- Star Trek 3 Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] 30,87 EUR
- Rogue One: A Star Wars Story [4K Ultra HD Blu-ray] 14,97 EUR
- Solo: A Star Wars Story [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Star Wars - Episode I: Die dunkle Bedrohung [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Star Wars - Episode II: Angriff der Klonkrieger [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Star Wars - Episode III: Die Rache der Sith [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Star Wars - Episode IV: Eine neue Hoffnung [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Star Wars - Episode V: Das Imperium schlägt zurück [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Star Wars - Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Star Wars: Das Erwachen der Macht [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Star Wars: Die letzten Jedi [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
- Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers [4K Ultra HD Blu-ray] 17,17 EUR
Blu-ray Disc
- Star Trek: Picard - Die komplette Serie [9 Blu-rays] 47,27 EUR
- Star Trek: Lower Decks - Staffel 1 [2 Blu-rays] 14,97 EUR
- STAR TREK: Lower Decks - Staffel 2 [Blu-ray] 15,87 EUR
- STAR TREK: Lower Decks - Staffel 3 [Blu-ray] 15,87 EUR
- Star Trek: Discovery - Staffel 4 [4 Blu-rays] 23,77 EUR
- Starship Troopers - Ungeschnittene Fassung [Blu-ray] 7,87 EUR
- The Rock (Ungeschnittene Fassung) [Blu-ray] 7,97 EUR
- Crime is King - 3000 Miles to Graceland - Mediabook [Blu-ray] 16,14 EUR
- Dawson's Creek - Die komplette Serie [Blu-ray] 127,49 EUR
- Die letzte Fahrt der Demeter [Blu-ray] 7,47 EUR
- The Pope's Exorcist [Blu-ray] 8,48 EUR
- No Way Up [Blu-ray] 11,67 EUR
- Abigail [Blu-ray] 12,74 EUR
- Tarot - Tödliche Prophezeiung [Blu-ray] 13,97 EUR
- Imaginary [Blu-ray] 12,97 EUR
- Night Swim [Blu-ray] 7,27 EUR
- Sting [Blu-ray] 12,74 EUR
- A Quiet Place: Tag Eins (Blu-ray) 12,74 EUR
- The Silent Hour [Blu-ray] 12,74 EUR
- Sound of Freedom [Blu-ray] 8,49 EUR
- Saints & Sinners – Heilige und Sünder [Blu-ray] 12,74 EUR
- Insidious: The Red Door [Blu-ray] 8,48 EUR
- Kinds of Kindness [Blu-ray] 15,29 EUR
Denon
- Denon AVR-X1800HDAB 7.2-Kanal AV-Receiver 379,00 EUR
- Denon AVR-S970H 7.2-Kanal AV-Receiver 407,15 EUR
- Denon DHT-S217 2.1 Soundbar 129,00 EUR
- Denon DHT-S216 2.1 TV Soundbar 126,99 EUR
- Denon Home 350 Multiroom-Lautsprecher 360,05 EUR
- Denon CEOL N-12DAB Kompaktanlage 565,00 EUR
- Denon PerL Pro Premium True Wireless-Kopfhörer 149,99 EUR
Technics
- Technics EAH-A800E-K Bluetooth Kopfhörer 219,99 EUR
- Technics EAH-AZ70WE True Wireless In-Ear Premium Class Kopfhörer 149,00 EUR
- Technics EAH-AZ80E-S kabellose Ohrhörer 234,99 EUR
- Technics SA-C100EG-K Netzwerk-CD-Receiver mit DAB+-Radio 749,00 EUR
- Technics SC-C65EG-S Musiksystem mit CD-Player, DAB+-Radio 799,00 EUR
Nubert
- Nubert nuBox AS-225 Soundbar 198,00 EUR
- Nubert nuBoxx AS-425 max Soundbar 599,00 EUR
- Nubert nuPro XS-8500 RC Soundbar 1.750,00 EUR
- Nubert nuPro AS-3500 Soundbar 799,00 EUR
- Nubert nuSub XW-700 Subwoofer 399,00 EUR
- Nubert nuGo! ONE Bluetooth-Lautsprecher + DAB+ Radio 222,00 EUR
- Nubert nuPro SP-200 Lautsprecherpaar 745,00 EUR
- Nubert nuXinema preAV Vorverstärker 699,00 EUR
- Nubert nuPro XI-2000 RC Aktivlautsprecher 444,00 EUR
Samsung
- Samsung OLED 4K S85D Fernseher 55 Zoll 899,00 EUR
- Samsung Neo QLED 4K QN90D Fernseher 65 Zoll 1.679,00 EUR
- Samsung QLED 4K Fernseher The Frame 65 Zoll 1.289,00 EUR
- Samsung OLED 4K S9AD Fernseher 65 Zoll 1.299,00 EUR
- Samsung Neo QLED 8K QN700C 55 Zoll Fernseher 1.269,00 EUR
LG
- LG OLED65C31LA TV 165 cm (65 Zoll) OLED evo Fernseher 1.299,00 EUR
- LG OLED83G39LA TV 210 cm (83 Zoll) OLED evo Fernseher 3.399,00 EUR
- LG 65QNED86T6A TV 65" (165 cm) QNED Fernseher 859,00 EUR
- LG OLED55B4ELA TV 139 cm (55 Zoll) OLED Fernsehe] 899,00 EUR
- LG SQC4R 4.1 Soundbar (220W) mit kabellosem Subwoofer + Surrounds 149,00 EUR
Hisense
- Hisense 85E7NQ Pro 215 cm (85 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED 1.399,00 EUR
- Hisense PL1 Laser Cinema 80 - 120 Zoll Laser Projektor 1.299,00 EUR
- Hisense 85E7NQ 215 cm (85 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED 1.048,00 EUR
- Hisense 75E7NQ Pro 189 cm (75 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED 945,00 EUR
- Hisense 85E6NT 214,78cm (85 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV 869,00 EUR
- Hisense 75E7NQ 189 cm (75 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED 749,00 EUR
- Hisense 65E7NQ Pro 164 cm (65 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED 659,00 EUR
- Hisense 75E6NT 189cm (75 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV 639,00 EUR
- Hisense 55E7NQ Pro 139 cm (55 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED 449,00 EUR
- Hisense 65E7NQ 164 cm (65 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED 449,00 EUR
- Hisense 50E7NQ 126 cm (50 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED 319,00 EUR
- Hisense 50E6NT 127cm (50 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV 299,00 EUR
- Hisense 43E6NT 108cm (43 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV 234,99 EUR
- Hisense HS2000 2.1 Kanal Soundbar 79,00 EUR
JBL
- JBL Bar 500 5.1-Kanal-Soundbar 398,44 EUR
- JBL PartyBox 110 in Schwarz 271,76 EUR
- JBL x Martin Garrix Flip 6 Bluetooth Box 89,99 EUR
- JBL Tour One M2 – Kabellose Over-Ear Kopfhörer 167,22 EUR
- JBL Tour Pro 2 – True Wireless In-Ear Kopfhörer 148,99 EUR
- JBL Quantum 810 Over-Ear Gaming Kopfhörer 132,74 EUR
- JBL Live Pro 2 TWS – Wasserdichte, True-Wireless In-Ear-Kopfhörer 83,99 EUR
- JBL Live Pro 2 TWS – Wasserdichte, True-Wireless In-Ear-Kopfhörer Blau 83,99 EUR
- JBL Live Pro 2 TWS – Wasserdichte, True-Wireless In-Ear-Kopfhörer Rosa 84,02 EUR
- JBL Tune Buds – Wasserresistente, True-Wireless In-Ear-Kopfhörer Weiß 69,99 EUR
- JBL Live 460NC kabelloser On-Ear Bluetooth-Kopfhörer Rosa 61,19 EUR
- JBL Tune Flex TWS – Wasserdichte, True-Wireless In-Ear-Kopfhörer Blau 56,04 EUR
- JBL Tune 760 NC – Bluetooth Over-Ear Kopfhörer in Schwarz 49,99 EUR
- JBL Tune Beam – Wasserresistente, True-Wireless In-Ear-Kopfhörer 49,00 EUR
- JBL Tune Beam – Wasserresistente, True-Wireless In-Ear-Kopfhörer 49,00 EUR
- JBL Wave Flex – Kabellose In-Ear Ohrhörer in Schwarz 48,99 EUR
- JBL CLIP 4 Bluetooth Lautsprecher in Schwarz 33,99 EUR
Philips
- PHILIPS Ambilight TV | 77OLED808/12 2.469,00 EUR
- Philips Ambilight 55OLED809 4K OLED Smart TV 1.299,00 EUR
- PHILIPS Ambilight 65OLED759 4K OLED Smart TV 1.299,00 EUR
- PHILIPS Ambilight The Xtra 55PML9009 4K TV 769,00 EUR
- Philips Ambilight 65PUS8109 4K LED Smart TV 669,00 EUR
- PHILIPS 55PUS7009 4K LED Smart TV 399,00 EUR
- PHILIPS Ambilight 43PUS8109 4K LED Smart TV 379,00 EUR
- Philips TAB8507/10 Soundbar 3.1 169,00 EUR
- PHILIPS TAB5309 Soundbar 2.1 99,00 EUR
- PHILIPS TAB5109 Soundbar 79,99 EUR
- PHILIPS TAM8905 Mikro-Musiksystem 213,99 EUR
- PHILIPS Mikro-Musiksystem TAM6805 50W 149,99 EUR
- Philips R8805/10 Internetradio mit DAB+ & UKW 87,99 EUR
- PHILIPS Fidelio X2 Over Ear-Kopfhörer 79,99 EUR
Sony
- Sony PlayStation 5 mit 2. Controller 517,99 EUR
- Sony PlayStation 5 Digital Edition mit 2. Controller 429,99 EUR
- Sony BRAVIA 8 OLED 65 Zoll 4K + BRAVIA Theatre Bar 8 2.599,00 EUR
- SONY BRAVIA 7 QLED (XR l Mini LED) 65 Zoll 4K HDR Google Smart TV 1.674,00 EUR
- Sony BRAVIA XR, XR-65A80L, 65 Zoll Fernseher 1.599,00 EUR
- Sony BRAVIA, KD-65X85L, 65 Zoll Fernseher 949,00 EUR
- Sony BRAVIA, KD-43X80L, 43 Zoll Fernseher 499,00 EUR
- Sony BRAVIA Theatre Bar 8 Dolby Atmos Soundbar 689,00 EUR
- Sony HT-S2000 3.1ch Dolby Atmos Soundbar 285,00 EUR
- Sony HT-S20R 5.1ch 400W Soundbar 169,00 EUR
- Sony WH-1000XM5 Noise Cancelling Kopfhörer 269,00 EUR
- Sony WF-1000XM5 Kabellose Noise Cancelling Kopfhörer 239,00 EUR
- Sony BRAVIA Theatre U – Dolby Atmos Nackenlautsprecher 218,00 EUR
- Sony WH-1000XM4 luetooth Noise Cancelling Kopfhörer 189,00 EUR
- Sony LinkBuds Open – kabellose Earbuds mit offenem Design 169,00 EUR
- Sony LinkBuds Fit – Truly Wireless Noise Cancelling Bluetooth Earbuds 169,00 EUR
- Sony ULT WEAR | Kabellose Bluetooth Kopfhörer mit Noise Cancelling 111,50 EUR
- Sony INZONE H5 - Wireless Gaming Headset 99,99 EUR
- Sony ULT Tower 10 Bluetooth-Party-Lautsprecher 898,00 EUR
- Sony ULT Field 7 - Kabelloser tragbarer Bluetooth-Lautsprecher 305,00 EUR
- Sony SRS-XG300 - Tragbarer kabelloser Bluetooth-Lautsprecher 139,00 EUR
- Sony ULT Field 1 - Kabelloser tragbarer Bluetooth-Lautsprecher 79,00 EUR
- Sony SRS-XB100 - Kabelloser Bluetooth-Lautsprecher 36,50 EUR
Als Amazon-Partner erhalten wir Provisionen für qualifizierte Verkäufe.
