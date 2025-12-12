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Apple tvOS 26.2 für Apple TV 4K veröffentlicht

Apple hat tvOS 26.2 für Apple TV 4K und Apple TV HD veröffentlicht. Die Änderungen werden zu einem späteren Zeitpunkt im offiziellen Changelog mitgeteilt. Neu in tvOS 26.2 ist die Möglichkeit, Profile ohne Apple-Account für Gäste oder Kinder zu erstellen. Im Kinder-Profil lassen sich auch Alterseinstellungen festlegen, die in der Apple TV-App alle Inhalte mit einer höheren Altersstufe ausblenden.

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