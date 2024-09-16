News

tvOS 18 für Apple TV 4K jetzt mit vielen neuen Features

Apple veröffentlicht heute tvOS 18 für Apple TV 4K und Apple TV HD. Mit dem großen Update führt Apple u.a. neue Bildschirmschoner und Features wie InSight ein, das in Echtzeit Informationen zu Apple TV+ Filmen und Serien auf dem Bildschirm anzeigt.

Optimiert wird die Funktion „Dialoge verbessern“, die maschinelles Lernen und computergestütztes Audio für eine bessere Stimmklarheit nutzt. Untertitel werden ab sofort automatisch beim Stummschalten oder Zurückspringen der Wiedergabe angezeigt oder wenn die Sprache in einer Serie oder einem Film nicht zur Gerätesprache passt.

Außerdem gibt es Updates für die Home App mit Gastzugriff, was die zeitlich begrenzte Steuerung von Schlössern, Garagentoren und Alarmanlagen erleichtern soll.

Laut Apple bietet tvOS18 außerdem die folgenden Neuheiten:

Anwender:innen können beliebig die Kontrolle über die Musikwiedergabe auf dem HomePod und HomePod mini mit SharePlay und Apple Music teilen.

AirPlay kommt mit 3D Audio für ein immersives Audioerlebnis, wenn Audio vom iPhone und iPad auf den HomePod oder auf kompatibles Audiozubehör von anderen Anbietern gestreamt wird.

Für FaceTime mit Kamera-Übergabe kommen mit tvOS 18 Live Untertitel für Englisch in den USA und Kanada, sodass Nutzer:innen auf dem größten Bildschirm zu Hause lesen können, was andere bei einem FaceTime Anruf sagen.

Apple Fitness+ hat ein ganz neues Design in tvOS 18 mit intelligenten Empfehlungen für Trainings und Meditationen, einer leistungsstarken Suche und verbesserten Auszeichnungen, damit Nutzer:innen motiviert bleiben.

Später in diesem Jahr soll tvOS 18 auch noch Unterstützung für das 21:9-Format, neue Bildschirmschoner wie "Snoopy" und die Erweiterung der Home App um Staubsaugerroboter erhalten.

