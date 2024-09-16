"Tears For Fears: Songs For A Nervous Planet" im Oktober auf CD & Vinyl LP
Tears for Fears veröffentlichen "Songs For A Nervous Planet" am 25.10.2024 auf CD & LP. Das erste Live-Album der Band mit vier neuen Studio-Aufnahmen erscheint als Doppel-CD und Doppel-LP im Gatefold-Cover. Die CD wird auch in einer Sonderedition mit dem Bonus-Track "Landlocked" bei jpc.de angeboten und die Schallplatte erscheint neben der schwarzen Standard-Ausgabe in mehreren Sondereditionen mit unterschiedlicher Optik.
Tracklisting
1 Say Goodbye To Mum And Dad
2 The Girl That I Call Home
3 Emily Said
4 Astronaut
5 No Small Thing
6 Tipping Point
7 Everybody Wants To Rule The World
8 Secret World
9 Sowing The Seeds Of Love
10 Long, Long, Long Time
11 Break The Man
12 My Demons
13 Rivers of Mercy
14 Mad World
15 Suffer The Children
16 Woman In Chains
17 Bad Man’s Song
18 Pale Shelter
19 Break It Down Again
20 Head Over Heels
21 Change
22 Shout
Bonus-Song (jpc)
23 Landlocked
