Amazon: "Pink Floyd: P•U•L•S•E• Restored & Re-Edited" Blu-ray Disc für 42,99 EUR
Amazon.de bietet den Pink Floyd Live-Konzertfilm "P•U•L•S•E•" derzeit auf Blu-ray Disc für 42,99 EUR an:
Tracklisting "Pink Floyd: P.U.L.S.E. Restored & Re-Edited"
Blu-ray Disc 1 (PCM Stereo & DTS HD MA 5.1)
1. SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND, PARTS 1-5,7
2. LEARNING TO FLY
3. HIGH HOPES
4. TAKE IT BACK
5. COMING BACK TO LIFE
6. SORROW
7. KEEP TALKING
8. ANOTHER BRICK IN THE WALL, PART 2
9. ONE OF THESE DAYS
THE DARK SIDE OF THE MOON
10. SPEAK TO ME
11. BREATHE (IN THE AIR)
12. ON THE RUN
13. TIME
14. THE GREAT GIG IN THE SKY
15. MONEY
16. US AND THEM
17. ANY COLOUR YOU LIKE
18. BRAIN DAMAGE
19. ECLIPSE
ENCORES
20. WISH YOU WERE HERE
21. COMFORTABLY NUMB
22. RUN LIKE HELL
Blu-ray Disc 2 (nur Stereo)
MUSIC VIDEOS (BD 48/24, DVD 48/16)
1. TAKE IT BACK 1994
2. HIGH HOPES 1994
3. MAROONED 2014
PULSE TOUR REHEARSAL 1994 (BD 96/24, DVD 48/16)
4. A GREAT DAY FOR FREEDOM VERSION 1
5. A GREAT DAY FOR FREEDOM VERSION 2
6. LOST FOR WORDS
CONCERT SCREEN FILMS 1994 (BD 96/24, DVD 48/16)
7. SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND PARTS 1-4,7
8. SPEAK TO ME
9. TIME
10. THE GREAT GIG IN THE SKY
11. MONEY
12. US AND THEM (BLACK & WHITE)
13. US AND THEM (COLOUR)
14. BRAIN DAMAGE + ECLIPSE North American Dates
15. BRAIN DAMAGE + ECLIPSE European Dates"
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