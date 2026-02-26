TEST: Yamaha YH-C3000 - Geschlossener Over-Ear Kopfhörer mit hochentwickelten ARMODYNAMIC-Treibern

Nach wie vor ist das Interesse an mobilen Kopfhörern groß, ganz gleich, ob es sich dabei um In-Ears, Open-Ears oder Over-Ear-Kopfhörer handelt. Zugleich nehmen aber auch kabelgebundene, audiohpil ausgelegte Kopfhörer einen beachtlichen Stellenwert ein, ein Trend, der beweist, dass klassisches HiFi wieder lebt - und wie.

Ein solcher hochwertiger HiFi-Kopfhörer ist unser Testsample aus dem Hause Yamaha. Nachdem wir bereits das derzeitige Flaggschiffmodell des Herstellers, den YH-5000SE, in einem Einzeltest hatten, möchten wir uns in diesem Review den YH-C3000 genauer ansehen, der noch relativ neu im Produktportfolio der Japaner ist. Um die Wertigkeit des Yamaha YH-C3000 zu optimieren, wird der Kopfhörer in Japan produziert - und zwar in einer Fabrik, die die Spitzenmodelle in Form von äußerst hochwertigen Flügeln und Audiokomponenten von Yamaha fertigt.

Der Lieferumfang in der Übersicht

Der Yamaha YH-C3000 Kopfhörer ist ausschließlich in der von uns getesteten dunklen Farbvariante für 1.699 EUR im Handel erhältlich.

Beim YH-C3000 handelt es sich um einen kabelgebundenen, geschlossenen Over-Ear-Kopfhörer mit 34 Ohm Impedanz. Unser Testkandidat gibt Frequenzen zwischen 5 Hz - 55 kHz wieder und erzielt einen maximalen Schalldruck von 94 dB/mW (bei 1 kHz). Das Gewicht des Kopfhörers beträgt ohne Kabel 330 Gramm.

Die linke Ohrmuschel in der Detailansicht

Der YH-C3000 von Yamaha setzt auf ARMODYNAMIC-Treiber, die laut Hersteller das Ergebnis von über zehn Jahren Forschung und Entwicklung sind. Der Name leitet sich vom italienischen Wort Armonia (Harmonie) ab. Als Membran verwendet man eine dreilagige Verbundstruktur aus Papier, Harz und Zylon. Letzterer Werkstoff ist eine reißfeste und leichte Hochleistungsfaser mit extrem hoher Zugfestigkeit, geringer Dehnung und exzellenter Temperaturbeständigkeit, die auch in Yamahas Referenz-Lautsprechern Verwendung findet.

Der ARMODYANMIC-Treiber zielt auf eine harmonische Balance aus hoher Dichte, Luftigkeit und präziser Ansprache über alle Frequenzen ab - so zumindest wird es versprochen. Ob dies den Tatsachen entspricht, haben wir natürlich in der später folgenden Klangwertung überprüft. Um den Klang auf die neu entwickelte Membranen abzustimmen, wurde auch die Treiberbaugruppe akribisch konzipiert und entwickelt. Die Belüftung auf der Rückseite und der patentierte, Y-förmige, verstärkte Netzdämpfer steht laut Yamaha für außergewöhnliche Klarheit und minimale Verzerrung bei gleichbleibender Lautstärke im Tieftonbereich. Darüber hinaus verbessert der reine Eisenpol, der für die Antriebskraft der Treibereinheit entscheidend ist, die besonders schnelle, zugleich kraftvolle Gesamtwiedergabe.

Wie wir eingangs bereits erwähnt haben, wird der Yamaha YH-C3000 direkt in einer Fabrik in Japan gefertigt, die für Präzisionsarbeit hinsichtlich der hochwertigen Flügeln und Audiokomponenten von Yamaha bekannt ist. Die Ohrmuscheln der Over-Ear Kopfhörer bestehen aus hochwertigen Buchenholz in einem dunklen Oberflächenfinish. Leider lässt sich das Echtholz-Finish schlecht fotografieren und die Holzmaserung kommt dadurch nicht optimal zur Geltung auf unseren Bildern. Da es sich um natürliche, organische Materialien handelt, besitzt jede Holzart seine Eigenheiten, und es erfordert viel Erfahrung und handwerkliches Geschick vom jewelligen Mitarbeiter beim Bearbeiten der Holzwerkstoffe. Daher wird das Holzgehäuse des YH-C3000 in allen Prozessen von der Holzbeschaffung und -verarbeitung bis hin zum Lackieren und Polieren mit größtmöglicher Sorgfalt gefertigt. Insbesondere beim Schleifen, Lackieren und Polieren erfolgt über einen längeren Zeitraum hinweg die Bearbeitung mehrerer Schichten, wodurch eine harmonische schwarze Spiegeloberfläche entsteht, die einem edlen Musikinstrument ähnlich ist und in ihrer optischen Wirkung halbtransparent auftritt.

Hochwertiges Gelenk in einer Metallausführung

Aber auch bei den weiteren Materialien haben die japanischen Ingenieure nicht gespart. So sind die beiden Gelenke an den beiden Ohrmuscheln aus langzeitstabilem Metall und besitzen am Kopfbügel eine hochwertige Lagerung. Für die individuelle Anpassung an die Kopfform des Trägers verfügt der YH-C3000 auf den beiden Außenseiten über eine Größenanpassung. Diese ist nicht als Rasterung ausgeführt, sondern erfolgt mithilfe von Schiebern. Nach mehreren Versuchen klappte die Anpassung intuitiv.

Die Größenanpassung in der Detailansicht

Das Kopfband im Detail

Die Konstruktion des Kopfbügels ist zweilagig ausgeführt und wurde von Flaggschiff-Modell YH-5000SE von Yamaha übernommen. So besteht der Kopfbügel aus einem Edelstahlarm, dessen seitlicher Druck vollständig optimiert wurde, um Belastungen und Beschwerden an Ohren und Kopf zu reduzieren und einen perfekten Tragekomfort zu gewährleisten. Das Kopfpolster, das in direkten Kontakt mit dem Kopf kommt, verfügt über eine dreidimensionale Webstruktur mit moderater Dicke, die sich flexibel anpasst und den Oberflächendruck gleichmäßig verteilt. Zudem wurde das Kopfpolster auf der Außenseite mit Leder veredelt.

Der dazugehörige Edelstahlbügel im Detail

In der Detailansicht: Eine der beiden Ohrmuscheln

Für den bestmöglichen Klang und Tragekomfort wird der Yamaha YH-C3000 mit speziellen Ohrpolstern ausgeliefert, die mit Hilfe von zahlreichen Prototypen und umfangreichen Tests entwickelt wurden. Die Oberflächen, die mit dem Ohr und den Kopf in Kontakt kommen, bestehen aus hochwertigem Seidenproteinleder, das sich angenehm anfühlt und eine hervorragende Luftdichtigkeit aufweist, sowie aus einem Polstermaterial aus Memory-Schaumstoff. Im inneren Teil der Ohrmuschel setzt das tiefrote Innennetz einen interessanten Kontrast zur schwarzen Spiegeloberfläche des Gehäuses.

Weitere Detailansicht des Ohrpolster

Auf das Material Seidenproteinleder der Polster möchten wir noch kurz genauer eingehen. Bei Proteinleder handelt es sich um ein geschmeidiges, synthetisches Hybridmaterial, das Proteinpulver mit Harz kombiniert, um die Haptik von echtem Leder zu imitieren. Es ist feiner, weicher und atmungsaktiver als herkömmliches PU-Kunstleder. Es ist zudem sogar strapazierfähiger als Kunstleder. Dies nur kurz als Hintergrundinformation.

In der Detailansicht: Die Belüftungsöffnung an den Ohrmuscheln

Ein Transportcase ist im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang des Yamaha YH-C3000 befindet sich ein schwarzes Hardcase, das sowohl den Kopfhörer als auch das Zubehör aufnimmt. Apropos Zubehör, zusätzlich befindet sich im Lieferumfang ein unsymmetrisches Kabel mit 2 Meter Länge und versilberter OFC-Leiter für eine stabile und saubere Signalübertragung. Die Kabelführung des Kopfhörers erfolgt im Übrigen beidseitig. Natürlich sind beim Hersteller auch noch weitere Kabelvarianten sowie Zubehör in Form eines Kopfhörerständers erhältlich.

Case im geöffneten Zustand

Yamaha-Logo auf der Oberseite des Case

Das im Lieferumfang enthaltenen 2 Meter Kabel, inklusive Adapter

Die Kabelführung des YH-C3000 ist beidseitig ausgelegt

