TEST: LG XBOOM Go DXG5Q - der ideale musikalische Begleiter fürs Schwimmbad oder Urlaub ?

Nachdem wir den LG XBOOM Go DXG7Q sowie den XBOOM Go DXG9Q bereits im Einzeltest hatten, möchten wir uns hier den kompakten LG XBOOM DXG5Q genauer ansehen. Der Bluetooth-Lautsprecher ist in einer schwarzen sowie einer grauen Ausführung für derzeit reduzierte 109 EUR (129 EUR UVP) direkt beim Hersteller (Klick!) oder im stationären Handel erhältlich.

Durch seine sehr kompakten Abmessungen von 22,2 cm Breite, einer Höhe von 8,3 cm Breite und einer Tiefe von 8 cm kann der Bluetooth Lautsprecher problemlos in der Schwimmbadtasche oder einer größeren Handtasche verstaut werden. Um den kompakten Lautsprecher effektiv vor Umwelteinflüssen zu schützen, besitzt dieser eine IP67 Klassifizierung. Selbst ein 30-minütiges Untertauchen in einem Meter tiefem Wasser kann dem kompakten Lautsprecher nichts anhaben. Zudem ist unser Testkandidat staubgeschützt.

Der XBOOM Go DXG5Q ist als ein reines Ein-Wege-System konzipiert. So verfügt der Speaker über einen Track-Woofer und auf den beiden Außenseiten befinden sich Passivradiatoren, die von Beleuchtungselementen umrandet sind. Der integrierte Verstärker versorgt den Treiber mit einer Leistung von 20 Watt.

Der integrierte Akkupack verfügt über eine Kapazität von 3900 mAh und ermöglicht Wiedergabezeiten von bis zu 18 Stunden bei moderatem Pegel. Sollte dem LG XBOOM Go DXG5Q doch einmal der Saft ausgehen, ist im Lieferumgang ein USB-Ladekabel enthalten, mit dem der Speaker geladen werden kann. Wie üblich, befindet sich im Lieferumfang kein Netzteil. Die Ladezeit eines komplett leeren Akkus gibt der Hersteller mit bis zu 4 Stunden an. Über eine Powerbank-Funktion, um etwa das Smartdevice zu laden, verfügt der LG Speaker leider nicht. Für eine ressourcenschonende Verbindung sorgt Bluetooth in der Version 5.1.

Ein USB-C Ladekabel befindet sich im Lieferumfang

Passivradiatoren sowie Stimmungslicht auf den beiden Außenflanken

Anzeige



Sehr gerne Verwendung finden bei LG Bluetooth Speakern der aktuellen Generation Beleuchtungsoptionen. Auch der XBOOM Go DXG5Q verfügt über ein Stimmungslicht. Dieses befindet sich auf den beiden Außenseiten bei den Passivmembranen. Mittels der XBOOM App kann das Stimmungslicht auf die eigenen Vorlieben angepasst sowie auch ausgeschaltet werden. In der XBOOM App befinden sich zahlreiche Beleuchtungskategorien wie z.B. "Party".

Hier stehen die Programme "Leidenschaft der Jugend", "Fröhliches Feiern", "Wunderschöne Nachtansicht" sowie eigene Einstellungen im RGB-Farbraum zur Verfügung. Bei "Ambient" stehen "Erfrischender Morgen", "Warmes Nachmittagssonnenlicht", "Der Komfort einer gemütlichen Nacht" sowie eigene Einstellungen zur Verfügung. Den Abschluss der Stimmungsbeleuchtung bildet das Beleuchtungsschema "Nature". Hier können noch die Beleuchtungsprogramme "Aurora", "Sanftes Flattern" sowie eigene Einstellungen ausgewählt und vorgenommen werden.

Saubere Detailverarbeitung an den Übergängen

Wenden wir uns nun der Verarbeitungsqualität des XBOOM Lautsprechers zu. Die beiden Außenseiten bestehen ebenso wie der obere Teil, in dem die Bedienelemente untergebracht sind, aus einem rutschhemmenden grauen Kunststoff, der haptisch ein gutes Gefühl vermittelt. Auf der Rück- sowie Vorderseite befindet sich ein grauer Akustikstoff, der auf einem Kunststoffgeflecht aufgebracht ist. Das Gewebe ist sauber und ordentlich verarbeitet, selbst an den Übergängen können wir nur geringe Spaltmaße entdecken. Durch das Kunststoffgeflecht unter dem Stoff wird die Treibereinheit wirksam vor Fremdeinwirkung geschützt.

Die Bedienelemente des DXG5Q befinden sich auf der Oberseite

Auf der Oberseite des XBOOM Go DXG5Q befinden sich zahlreiche Bedienelemente. So gibt es im Mittelteil des Lautsprechers eine Taste für das Ein- sowie Ausschalten des Lautsprechers, einen Button für das Bluetooth-Pairing sowie zwei Bedienelemente für die Lautstärkeregulierung. Der darauffolgende Taster ist für ein Pausieren bzw. Starten der Wiedergabe vorgesehen.

Anzeige



Wie auch seine großen Geschwister unterstützt der XBOOM Go DXG5Q die Sprachassistenten Google Assistent sowie Apple Siri. Diese werden durch ein langes Betätigen der Play/Pause Taste aufgerufen. Der Sound Boost Taster ist für ein Erweitern des Klangfelds zuständig. Drückt man darauf, wird die Standard EQ-Kurve aktiv oder eben die Sound Boost Funktion ausgewählt. Dadurch wird die Klangcharakteristik nochmals druckvoller und kräftiger.

Die Rückseite des XBOOM Go Lautsprechers

Wenden wir uns nun der Rückseite unseres Testprobanden zu. Wie wir bereits erwähnten, ist die Rückseite ebenfalls mit dem gleichen Kunststoffgeflecht beschichtet, wie es auf der Vorderseite Verwendung findet. Im unteren Teil des Lautsprechers befindet sich die Anschlusssektion. Gut geschützt hinter einer gummierten Kappe befinden sich die USB-Ladebuchse sowie ein AUX-Eingang für externe Zuspieler. Löblich möchten wir erwähnen, dass sich im Lieferumfang des XBOOM Go DXG5Q ebenfalls ein Klinkenkabel befindet.

Gut geschützt hinter einer gummierten Kappe sitzen die Anschlüsse

Anzeige



Die Anschlüsse im Detail

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten

Anzeige

Seiten: 1 2 3 4

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Bluetooth