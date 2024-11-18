SPECIAL: DALI InWall-/InCeiling-Lautsprecher K-60 LP, K-80 und H-80 R - klangstarke Einbaulautsprecher zum fairen Preis

Bei unserem Besuch in der DALI-Firmenzentrale in Nørager, Dänemark, bekamen wir auch die Möglichkeit, drei preislich sehr interessante InWall-/InCeiling-Lautsprecher kurz zu hören - bis auf den Phantom InWall unten links auf dem Bild konnten wir von den anderen drei Modellen akustische Eindrücke sammeln. Für DALI ist das Thema CI sehr wichtig, und exakt aus dieaem Grunde führen die Dänen ein breites Sortiment an InWall- und InCeiling-Lautsprechern, allesamt mit Sorgfalt entwickelt. Preislich zeigt sich das DALI-Sortiment sehr flexibel, warum wir in diesem kleinen Special drei klangstarke, zugleich aber preislich sehr faire Lösungen präsentieren. DALI sieht hochwertige InWall- und InCeiling-Lösungen nicht nur für Mehrkanal-Setups, sondern auch fürs Hören in Stereo als geeignet an - Grund genug für uns, exakt letzteres einmal auszuprobieren.

Verschiedene Grills und weiteres Zubehör

In einer speziell für Hörvergleichen konzipierten Wand in einem kompakt gehaltenen Hörraum sind vier unterschiedliche InWall-/InCeiling-Modelle verbaut, von denen wir drei gehört haben:

K-60 LP (Low Profile)

Im Detail

Phantom K-60 LP: Stückpreis 399 EUR, nur 38 mm tief, in Dänemark entwickelt und konstruiert, Dogleg-Montagesystem für einfache Installation, mit weiß oder schwarz lackiertem Grill lieferbar, darstellbarer Frequenzbereich 52 Hz bis 26 kHz, Nennimpedanz 8 Ohm, maximaler Schalldruckpegel 103 dB, empfohlene Verstärkerleistung 40 bis 150 Watt, 25 mm Hochtöner mit Gewebekalotte, 15,24 cm Tief-/Mitteltöner mit Aluminium-Membran, für Wand- und Deckeneinbau geeignet

Phantom K-80

Hochtöner

Umschalter für die Charakteristik von Hoch- und Mitteltonbereich unten

Phantom K-80:Stückpreis 549 EUR, mit der für DALI typischen Holzfaser-Membran für den Tief-/Mitteltonbereich (299 mm), 28 mm Gewebekalotten-Hochtöner, empfohlene Verstärkerleistung 50 bis 200 Watt pro Kanal, maximal 107 dBb Schalldruck, Empfindlichkeit 88 dB (2,83V/1m), 6 Ohm Impedanz, nachrüstbares rückseitiges Gehäuse (Back Can), empfohlenes Arbeitsvolumen 10 bis 30 Liter, modernes Gitterdesign (Gitter austauschbar mit Modellen der Phantom E-Serie), Einstellbar: Normal/MID+, Normal/HIGH+, besonders für Deckeneinbau empfohlen

Phantom H-80 R

Tiefmitteltöner mi Holzfasermembran

Phantom H-80 R: Von uns wurde der Phantom H-80 R im Jahr 2023 getestet, Der Stückpreis liegt 549 EUR. 200 mm Tief-/Mitteltöner mit Holzfasermembran, 28 mm Hochtöner mit Gewebekalotte, Frequenzbereich 51 Hz bis 25 kHz, Empfindlichkeit 90 dB (1W/1m), empfohlene Verstärkerleistung 30 bis 200 Watt/Kanal, Nennimpedanz 6 Ohm, für Wand- und Deckeneinbau geeignet, empfohlenes Volumen 15 bis 100 Liter

Klangeindrücke anhand "No Sanctuary Here", Chris Jones

Hier hören wir, wie gut DALIs CI-Lautsprecher klingen

Die beiden höherpreisigen Modelle bringen DALIs schon legendäre Holzfasermembran mit. Dies macht sich im Vergleich zum DALI K-60 LP durch mehr akustische Harmonie bemerkbar, alles klingt noch verbindlicher, feiner. Der K-60 LP führt als Trumpf seine extrem geringe Bautiefe an, dadurch ist er beinahe überall zu installieren.

Schon der K-60 LP klingt überraschend gut

Und, Hand aufs Herz, bereits der auch preislich günstige K-60 LP klingt überraschend gut beim durchaus anspruchsvollen Titel. Er löst die Stimme sauber auf und bekommt einen höchst erstaunlichen Bassbereich zustande. Es ist keinesfalls so, wie wir befürchtet haben, dass nach den unteren Mitten Schluss ist. Der K-80 dann wirkt bei der Stimmwiedergabe charismatischer, feindynamisch präsenter. Er holt mehr Details heraus, was man auch in den Konturen der Instrumente heraushören kann.

Der H-80 R bietet eine runde, klare, kräftige Wiedergabe

Der H-80 R (rechteckige Variante, es gibt noch den H-80 als quadratisches Modell) zeigt von allen drei InWall-/InCeiling-Lautsprechern die kultivierteste und detailreichste Darstellung mit sehr sauberer Trennung der unterschiedlichen musikalischen Ebenen. Auch offeriert er einen kräftigen, dabei stets kontrollierten Bass, der noch etwas prägnanter ausfällt als beim K-80, der wiederum den K-60 LP an Volumen und Nachdruck übertrifft. Alle drei Lautsprecher zeigen jedoch eindrucksvoll, dass DALI mit CI-Speakern bestens vertraut ist und Schallwandler für diese speziellen Einsatzzwecke mit großer Sorgfalt entwickelt, was sich in einer gekonnten klanglichen Auslegung manifestiert.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 18. November 2024