Das große ELAC-Subwoofer-Special: Die Modelle der Varro-Baureihe und der Debut 3.0-Serie

ELAC hat sich beinahe klammheimlich zu einer der ersten Adresse für die Liebhaber aktiverr Subwoofer entwickelt. Als die Kieler Lautsprecher- und Elektronikschmiede im Februar 2023 ihre neue aktive Subwoofer-Serie Varro präsentierte, begann sozusagen eine neue Ära.

Varro gliedert sich nochmals in drei weitere Subwoofer-Baureihen, die auf die Namen PREMIUM, REFERENCE und DUAL REFERENCE hören. Die Subwoofer sind bezüglich der Preisklassen und des betriebenen technischen Aufwands unterschiedlich, haben es sich aber alle zum Ziel gesetzt, höchstmögliche Flexibilität mit ausgezeichneter akustischer Leistungsfähigkeit zu verbinden. Insgesamt gibt es sieben Modelle, drei in der Serie PREMIUM und jeweils zwei in den Serien REFERENCE sowie DUAL REFEFENCE.

Varro PREMIUM-Serie

Drei unterschiedliche Größen

Das Varro-Programm startet mit der PREMIUM-Serie. Zu dieser gehören die Modelle PS250-BK (749 EUR), PS350-BK (849 EUR) und PS500-BK (1.049 EUR). Die einzelnen aktiven Subwoofer unterscheiden durch verschiedene Faktoren: Bezüglich Abmessungen, Verstärkerleistung und Größe des Lautsprecherchassis. Im PS250-BK installiert ist ein 10" großer Treiber, im PS350-BK greifen die Kieler auf einen 12" großen Treiber zurück und im großen PS500-BK kommt ein 15" großes Lautsprecherchassis zum Einsatz. Üppig dimensionierte Magnetsysteme sowie ein Bassreflex-Gehäuse sind weitere Merkmale.

PS250

PS350

PS500

Für standesgemäßen Vortrieb sorgen Verstärker mit BASH-Technologie, die ELAC bereits seit Jahren mit Erfolg einsetzt. Der Zahlenkombination innerhalb der Produktbezeichnung entsprechend liefern die integrierten Verstärker der PREMIUM Serie 250 Watt, 350 Watt und 500 Watt.

Rückseite des PS500

Rückseite des PS250

ELAC betont, dass die drei aktiven Basslautsprecher für verschiedene Einsatzszenarien vorgesehen sind: Die Unterstützung von Stereo- und Mehrkanal-Systemen sind denkbare Einsatzbereiche. Gerade 2.0 Stereosysteme mit kompakter bauenden Regallautsprechern oder mit schmalen, säulenartigen Standlautsprechern benötigen oftmals Hilfe im Bassbereich, zudem wird dem angeschlossenen Verstärker vom aktiven Subwoofer Arbeit im leistungsintensiven Bassbereich abgenommen. Hier springen die Varro-Aktivsubwoofer dann erfolgreich ein und sorgen für ein kraftvolles Klangbild mit dem passenden Fundament.

Detail beim PS-350

Nun kommen wir zu einem großen Vorteil schon der kleinsten Varro-Serie. ELAC war schon seit langem wegweisend hinsichtlich der App-basierten Einmessung aktiver Subwoofer. Aus diesem Grund ist es kaum verwunderlich, dass schon die PREMIUM Serie besagte automatische Einmessung bietet: Die ELAC SubControl 3.0 App, mit der man die Subs auch bedienen kann, ist dafür verantwortlich.

Die ELAC Sub Control-App funktioniert schon zusammen mit der kleinsten Varro-Serie

Die PREMIUM Serie hat sich zur Mission gesetzt, enorme eistungsfähigkeit mit einem besonders fairen Preisniveau zu verbinden. Neben den erwähnten Merkmalen wie der BASH-Verstärkung, dem ELAC Auto EQ und der umfassenden App-Steuerung bieten die Bassisten ein zeitloses, elegantes Design. Die PREMIUM Subwoofer werden Vinyl-foliert, für Stabilität sorgen 30 mm starken Gehäusewände. Im Inneren sind die Gehäuse bereits bei der kleinsten VARRO-Serie verstrebt und bedämpft. Der angesprochene BASH-Verstärker ist mit einem Dual 4-Kanal DSP und 32-Bit DACs versehen worden. Der 28-Bit DSP besitzt eine 147 mHz Master-Clock-Frequenz für untadelige Präzision und geringstmögliche Latenz. Bezüglich des Chassis setzen die Kieler auf eine speziell behandelte Papiermembran inn Verbundung mit einer 2" großen Schwingspule.

Varro REFERENCE

RS500

Der größere RS700

Wenden wir uns der nächsthöheren Linie zu. Die REFERENCE Serie umfasst die beiden Modelle RS500-B (1.299 EUR) und RS700-B (1.499 EUR) und bietet eine weiter gesteigerte Qualität bei der Basswiedergabe und noch mehr umfassende Technik-Merkmale.

RS500 hinten

Optisch stößt man sofort auf die neuen Sicken der 10" und 12" großen Lautsprecher-Chassis in HEX-Technologie, die für eine besonders großzügige lineare Auslenkung und somit eine noch geringere Kompression sorgen. Die beiden Komponenten der REFERENCE Serie sind als geschlossene Modelle ausgelegt und bieten ebenfalls ein MDF-Gehäuse mit 30 mm Wandstärke. Im Inneren arbeiten BASH-Verstärker mit 500 beziehungsweise 700 Watt zum Einsatz. Eine Lackeriung in Schwarz-Seidenmatt und ein abnehmbarer, stoffbespannter Abdeckrahmen bestimmen das Design.

RS700, Detail der Anschlusssektion

Natürlich wird auch hier die App ELAC SubControl 3.0 gesetzt, und eine automatische Einmessung mit dem Smartphone-Mikrofone sowie die komfortable Steuerung können damit realisiert werden.

Viele Möglichkeiten dank der App

Neben der Pegeleinstellung, Phase, Lowpass, Auto-On-Empfindlichkeit etc. kann man innerhalb der App auch je nach Subwoofer-Modell verschiedene EQ-Presets auswählen und bis zu 8 parametrische EQs manuell setzen.

Die weiter gestiegene Verstärkerleistung sowie das hochwertig lackierte Gehäuse beweisen den im Vergleich zur PREMIUM-Baureihe nochmals höheren Anspruch. Die BASH-Verstärker arbeiten ebenso exakt wie in den kleineren Modellen, verfügen jedoch über noch mehr Leistung. Im Detail arbeitet dann auch eine etwas größere Schwingspule mit 2,5" sowie eine Aluminium-Sandwich-Membran. Die Sandwich-Membran setzt sich aus einem Aluminium-Konus, der zwischen zwei behandelten Papiermembranen sitzt, zusammen, um die jeweils spefizischen Pluspunkte beider Materialien zu kombinieren. Nicht nur aus Sicht der optischen Gestaltung erwähnenswert ist die neue HEX Technologie, die für extrem kleine Verzerrungen auch bei sehr hohen Lautstärken sorgt. Für höhere Flexibilität bei den REFERENCE Woofern ist die Wireless-Vorbereitung zuständig. Zusammen mit dem optional erhältlichen AirX2 Wireless-Transmitter kann man die Komponenten drahtlos ansteuern, sogar maximal drei Subwoofer gleichzeitig. Ergänzend zu den Features der kleineren Serie verfügen die REFERENCE Subs noch über eine Ethernet-Anbindung zur Möglichkeit der Steuerung zusammen mit Third-Party-Anwendungen (inkl. API), einen 12V Trigger sowie High Level Eingangsschnittstellen.

Varro DUAL REFERENCE

Hier geht es zu unserem Test des Varro DS1200

Die DUAL REFERENCE Serie umfasst die beiden Modelle DS1000-GB (2.499 EUR) und DS1200-GB (2.799 EUR). beide zeichnen sich durch die Ausstattungsmerkmale der Reference Serie aus, offerieren zusätzlich aber noch weitere Ausstattungsmerkmale und stehen daher für einen extrem präzisen, klaren und strukturierten Bassbereich.

Echte Kraftwerke: DS1000 (oben) und DS1200 aus der Varro-Serie

Die Modelle bringen jeweils zwei Lautsprecher-Chassis in HEX-Technologie mit. Sie sind gegenüberliegend, in einer impuls-kondensierenden Anordnung, installiert. Durch diese Maßnahme heben sich mechanische Kräfte in dem geschlossenen MDF-Gehäuse mit hier 36 mm Wandstärke auf, und es bleibt eine Bassleistung mit überragender Linearität für eine über alle Maßen präzise, extrem nachdrückliche Darstellung des Tieftonbereiches mit unglaublich geringer Verzerrung.

Zu den Chassis ist noch zu sagen, dass ELAC die Aluminium-Sandwich-Membran, die in vielen Lautsprechern enthalten ist, nochmals optimiert, um das Gewicht weiter zu senken, was der Impulstreue zugute kommt. Dies passierte durch Aussparungen im Zellstoff - anschließend wird die Alu-Membran auf den Zellstoff gesetzt und mit diesem fest verklebt. Die 2,5" große Schwingspule (wie auch in der Reference Serie) erhöht die Belastbarkeit.

Die Chassis-Größe ist mit 10" und 12" identisch zu den Bassisten aus der Reference Serie, bei der BASH-Verstärkung geht aber noch mehr: Der DS1000 ist mit einem 1.000 Watt starken Verstärker ausgestattet, der DS1200 liefert noch grandiose 1.200 Watt. Der Spitzenschalldruck des größeren DS1200 liegt bei 118 dB. Der Frequenzgang sieht subsonische 14 Hz als unterstes Ende. Beim DS100 stehen 115 dB Spitzenschalldruck und 15 Hz unterste Grenzfrequenz an, ebenfalls überragend.

XLR- und Cinch-Beschaltung hinten

Den DS1200 hatten wir bei im Test und die Begeisterung war groß: Ein unfassbares Leistungsvermögen, verbunden mit grandioser Präzision, das findet man nicht häufig. Klar, mit 2.799 EUR ist er nicht eben preiswert, aber für eine solche enorme Performance bezahlt man anderswo mehr als 3.000 EUR.

Einmessung per App

Hinzu kommt die natürlich ebenfalls getestete, hervorragend funktionierende Einmessung per App. Auch für wenig erfahrene Anwender perfekt geeignet, kann man nach erfolgtemm Einmessverfahren einen reinen, puren Bass erleben,, da unschöne Einflüsse des jeweiligen Hörraums auf ein Minimum herabgesetzt werden.

DS1000

Das kleinere Modell DS1000, das wir auch Probe hören konnen, liegt bei 2.499 EUR, und dürfte selbst für anspruchsvolle Anwender bereits mehr als ausreichen. Der DS1200 besitzt noch ein Quäntchen mehr Tiefgang und maximale Leistung, daher ist er die erste Wahl, wenn der Hörraum mehr als 30 Quadratmeter misst.

DS1200 von hinten

Die Lackierung der beiden DUAL REFERENCE-Aktivsubwoofer ist schwarz-hochglänzend und dank ihrer kompakten Abmessungen sind die DUAL REFERENCE Subwoofer eine hochklassige Option für kompromissloses und dennoch wohnraumtaugliches HiFi. Gerade auch das auf hohem Niveau liegende Finish des Gehäuses fiel uns im Testbetrieb deutlich auf. Alles wirkt elegant, langzeitstabil und wie aus einem Guss.

ELAC Debut 3.0 Subwoofer

DS103 mit Abdeckung

DS123

Der größte der drei Debut 3.0 Aktivsubwoofer ist der DS153

Gerade als ideale Ergänzung zur ELAC Debut 3.0 Lautsprecherserie haben die Klang-Experten aus Schleswig-Holstein extra drei preislich besonders faire, zugleich aber kräftig agierende aktive Subwoofer aufgelegt.

DS123 mit passendem Lautsprecherschutzgitter aus Akustikstoff

Es handelt sich um die Modelle DS103 (399 EUR), DS123 (499 EUR) und DS153 (799 EUR). Wie man den Produktbezeichnungen schon entnehmen kann, sind die Chassis 10, 12 oder 15 Zoll groß. Die Gehäuseoberfläche ist foliert, es kommt eine Vinylfolie in Esche Schwarz zum Einsatz.

Belastbare Treiber

Der DS103 ist mit einer 10 Zoll-Polypropylenmembran ausgestattet und bietet einen 100 Watt-Class-D-Verstärker.

DS103 hinten

DS153 hinten

Der DS123 besitzt einen 12 Zoll-Polypropylen-Treiber und kommt mit einer Class D-Endstufe mit 200 Watt. Das größte Modell, der DS153, besitzt eine 15 Zoll messende Polypropylenmembran und einen Class D-Verstärker mit 300 Watt - das reicht dann auch schon souverän für einen größeren Hörraum.

ELAC-Händler über die Kieler Subwoofer

Projekt Akustik, Bad Schwartau

Die Varro-Subwoofer werden bei Projekt Akustik sehr geschätzt

Bei Projekt Akustik stehen ELACs Subwoofer der Varro-Baureihe hoch im Kurs, was Geschäftsführer Torge Schönberg auch auf die Bandbreite des Basslautsprecher-Portfolios der Kieler Manufaktur zurückführt. „Ich kann ELACs aktive Subwoofer sowohl im Heimkino als auch innerhalb einer Stereo-Lösung einsetzen und sie präzise auf die jeweilige Anwendung anpassen“, berichtet er über die Kieler Bass-Experten. Was er, wie wir auch, als enormen Pluspunkt ansieht, ist die Raumeinmessung mittels App. „Gerade mit den Verbesserungen der 3.0-Ausgabe der App überzeugt die App auf ganzer Linie“, ergänzt Torge. Kunden sehen die Vorzüge die App ebenfalls klar und es gibt positives Feedback. Gerade auch bei der älteren Kundschaft kommt die übersichtliche und einfach zu handhabende ELAC-App sehr gut an. Sogar Torge Schönbergs persönlicher Favorit aus dem gesamten Portfolio der Kieler Manufaktur ist ein aktiver Subwoofer: Der ELAC Varro DS 1200. „Es ist so unglaublich, was dieser aktive Subwoofer leistet. Er ist herausragend im Stereobereich und für den Mehrkanalbetrieb mit seinem trockenen, dynamischen Bass, er ist einfach zu integrieren, und arbeitet mit nahezu jedem Lautsprecher zusammen, auch aufgrund seiner enormen Schnelligkeit.“ Der Geschäftsführer des renommierten Betriebs betont, dass der ELAC Varro DS 1200 nicht nur für den Heimkino-Fan eine nahezu ideale Option ist, sondern auch als extrem präziser tieffrequenter „Unterbau“ fürs hochwertige Musikhören in Stereo verwendet werden kann.

Rauch & Schall, München

RS700

Spezielle HEX-Membran im Detail

ELAC Subwoofer werden auch von Stefan Rauch, Inhaber von Rauch & Schall in München, sehr geschätzt. „Ich nutze zurzeit selbst zwei ELAC Varro RS-700 in einem Hörspot bei mir zuhause“, erklärt er uns. Und der RS-700 steht auch bei ihm im Regal im Laden. Aus klanglicher Perspektive, bezüglich der technischen Eigenschaften hier und ausgehend vom Preis-/Leistungsverhältnis, betont er, dass die aktiven Basslautsprecher aus Deutschlands Norden zum Besten gehören, was verfügbar ist Als einziger Punkt, der ihn etwas stört, fällt dem Münchner Fachmann lediglich auf, dass ELAC praktisch alle Steuerungs-Optionen nur noch über die App ermöglicht. „Wieder mehr Bedienelemente direkt am Gerät“, wünscht er sich daher zusätzlich. Er sieht schon die großen Pluspunkte der App, möchte aber, dass der Anwender noch eine alternative Option hat.

Media@Home Schöne, Leipzig

In Leipzig ist man ebenfalls Fan von ELACs Subwoofern

Was das Themengebiet aktive Subwoofer angeht, zeigt sich ELAC von der besten Seite, so Benjamin Wehner, ELAC-Experte beim Leipziger Händler Media@Home Schöne mitten in der Innenstadt: "Die Subwoofer überzeugen mit der ausgeklügelten App-Steuerung mit stufenloser Frequenzeinstellung" Und aus klanglicher Sicht steht er ebenfalls voll hinter den Basskraftwerken der Lautsprecher- und Elektronikschmiede aus Schlesweg-Holstin: "Ein knackiger, aber nicht zu harter Bass. Klingt angenehm, aber niemals schwammig. Sehr ausgewogen und homogen."

Fazit

ELAC hat sich still und heimlich zu einem der Top-Anbieter für aktive Subwoofer gemausert. Mit der 2023 eingeführten Varro-Serie und den kürzlich hinzugekommenen Debut 3.0 Aktivsubwoofern deckt man ein breites Preisspektrum ab. Man braucht daher defintiv keine riesigen Summen, um sich mit einem Kieler Bassisten tieffrequent zu belohnen. Von schmalen 399 EUR bis zu für die Leistung extrem fairen 2.799 EUR reicht die Produktpalette, hier sollte wirklich jeder etwas finden.

Und zwar unabhängig davon, ob man den ELAC Subwoofer für die Zwei- oder die Mehrkanal-Wiedergabe verwenden möchte. Großer ELAC-Pluspunkt ist zudem noch die Sub Control 3.0 App, die nicht nur die automatische Einmessung des aktiven Subwoofers ermöglicht, sondern darüber hinaus auch zahlreiche, nützliche Einstellmöglichkeiten bietet.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: ELAC, Carsten Rampacher

Datum: 10. Oktober 2025