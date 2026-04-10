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ViewSonic präsentiert die neue ColorPro® VP66-Monitor-Serie in 27 Zoll

ViewSonic erweitert sein Monitor-Portfolio um die neue ColorPro® VP66-Serie. Die Pantone®-validierten sowie hardwarekalibrierbaren 27-Zoll-2K-Monitore stehen in den Farbvarianten Schwarz (Bild oben, VP2766-2K) und Weiß (VP2766-2K-W) zur Verfügung und kombinieren eine präzise Farbwiedergabe mit einem schlichten, minimalistischen Gehäusedesign. Die Monitore wurden gezielt für die Anforderungen in der Bildbearbeitung und professionellen Content-Creation entwickelt und offerieren eine zuverlässige Basis für farbverbindliches Arbeiten.

Weißes Modell

Design und Farbtreue vereint: Das schlanke, minimalistische Profil der ColorPro® VP66-Serie integriert sich fließend in moderne, designorientierte Workspaces. Mit einer 100 % sRGB-Farbabdeckung ermöglichen die Monitore exakte und konsistente Ergebnisse für digitale Illustration, Bildbearbeitung sowie Content Creation. Die eingebaute Hardwarekalibrierung liefert die für professionelle Kreativprojekte notwendige, dauerhafte Farbstabilität.

Rückseite weißes Modell

Rückseite schwarzes Modell

Effizienz und Ergonomie für den kreativen Workflow: Beide Monitore verfügen über drei USB-C-Downstream-Anschlüsse, über die sich Peripheriegeräte direkt verbinden sowie mit Strom versorgen lassen. Mittels On Screen Diosplay (OSD) erfolgt die Steuerung. Für gesundes Arbeiten steht die Eye ProTech+ Technologie. Anders als konventionelle Lösungen reduziert sie schädliches Blaulicht gleich auf der Hardware-Ebene, ohne dabei die Farbbrillanz negativ zu beeinflussen – ein wichtiger Pluspunkt für farbverbindliche Projekte. Der ergonomische Standfuß garantiert eine individuelle Ausrichtung für maximalen Komfort.

Die wichtigsten Eigenschaften der ColorPro® VP66-Serie in Kurzform:

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Präzise Darstellung: 27-Zoll-QHD-Auflösung (2560 x 1440) mit IPS Technology, Pantone®-validiert mit 100 % sRGB-Farbraumabdeckung für konsistente Farbwiedergabe.

Hohe Farbgenauigkeit: Werkseitige Kalibrierung auf Delta E < 2 für professionelle Ansprüche in der Bildbearbeitung.

Klares Bild: Helligkeit von 350 cd/m2 und ein nativer Kontrast von 1.500:1.

Flüssiger Workflow: 120 Hz Bildwiederholfrequenz für ruckelfreies Scrollen und Bearbeiten, kombiniert mit ViewSonic Eye ProTech+

Vielseitige Konnektivität: 1 x USB-C Upstream (90 W Power Delivery), 3 x USB-C Downstream, HDMI 1.4, DisplayPort sowie USB-A 3.2.

Integrierte Audio-Lösung: 2 x 5-Watt-Lautsprecher und 3,5-mm-Audio-Ausgang.

Maximale Ergonomie: Flexibel verstellbarer Standfuß: Neigen (-5°/+20°), Schwenken (+/- 90°), Drehen (+/- 45°) und Höhenverstellung (130 mm).

Der VP2766-2K und der VP2766-2K-W wurden für macOS getestet sowie nach gängigen Industriestandards (ISO 13406-2, ISO 9241-307, CE, RoHS, REACH) sowie für Windows 10/11 zertifiziert.

Zu erwähnen wäre noch das Service-Paket: Die Monitore werden mit einem 5 Jahre Vorab-Austauschservice sowie der Zero Error Pixel Garantie ausgeliefert. Das weiße und das schwarze Modell des ViewSonic VP2766-2K sind ab Mitte April für je 339 EUR (UVP inkl. MwSt.) im Handel erhältlich.

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