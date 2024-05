News

Thriller "Awake - Der Alptraum beginnt" im Juni auf Blu-ray Disc

Tiberius Film veröffentlicht "Awake - Der Alptraum beginnt" (Wake Up) im Juni auf Blu-ray Disc. Der Thriller mit Jonathan Rhys Meyers, Francesca Eastwood, William Forsythe, und Malik Yoba aus dem Jahr 2020 über einen Mahn ohne Erinnerung, der von der Polizei für den Mord an mehreren jungen Frauen verdächtigt wird, erscheint am 06.06.2024 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist lediglich ein Trailer geplant.

