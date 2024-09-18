News

"The Bridge" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

Splendid veröffentlicht "The Bridge" (Aftermath) im November auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Action-Thriller von Patrick Lussier über einen Kriegsveteranen, der zusammen mit seiner Tochter in eine Geiselnahme gerät, erscheint am 29.11.2024 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Update: "The Bridge" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

