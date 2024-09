News

Kevin Smiths "The 4:30 Movie" im November auf Blu-ray Disc (Update)

Splendid veröffentlicht "The 4:30 Movie" im November auf Blu-ray Disc. Die neue Komödie von Kevin Smith über die Abenteuer von drei Teenagern im Sommer 1986 in New Jersey erscheint am 29.11.2024 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist ein Making of geplant.

Update: Die Blu-ray Disc ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

