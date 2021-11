News

Sopranos-Prequel "The Many Saints of Newark" im Januar auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Warner veröffentlicht "The Many Saints Of Newark" im Januar auf Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray. Nach dem kurzfristig auf den 04.11.2021 verschobenen Kinostart erfolgt die Heimkino-Veröffentlichung erst im kommenden Jahr. Die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray sollen ab dem 20.01.2022 im Handel erhältlich sein. Bereits am 20.12.2021 ist die digitale Veröffentlichung bei Streaming-Anbietern wie Amazon Prime Video und Apple iTunes geplant - auch in 4K.

Neben der Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray wird "The Many Saints Of Newark" auch in einer Steelbook-Edition auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

Laut US-Informationen sollen die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray von "The Many Saints of Newark" mit einem englischen Dolby Atmos-Mix sowie Deleted Scenes und den beiden Featurettes "Making of Newark" und "Sopranos Family Honor" ausgestattet sein.

