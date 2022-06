News

Sony: Nächster "Ghostbusters"-Film kommt 2023 ins Kino

Sony hat jetzt offiziell den Starttermin für den nächsten "Ghostbusters"-Kinofilm angekündigt. Dieser soll am 20.12.2023 in den US-Kinos starten.

Die Regie übernimmt wieder Jason Reitman, der den Geisterjäger-Film derzeit unter dem Codenamen "Firehouse" entwickelt. Die Fortsetzung von "Ghostbusters: Legacy" soll wieder am ursprünglichen "Ghostbusters"-Stammsitz in New York spielen.

Wer genau von den Geisterjägern aus "Ghostbusters: Legacy" auch im neuen Ghostbusters-Film wieder zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

