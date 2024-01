News

Neuer TV-Sender DF1 jetzt in HDTV via Satellit, Kabel & IPTV

Am 1. Januar 2024 hat der neue deutsche TV-Sender DF1 seinen Sendebetrieb offiziell aufgenommen. Das Programm wird unverschlüsselt in HDTV ausgestrahlt und ist via Satellit, Kabel und IPTV zu empfangen.

DF1 HD übernimmt via Satellit Astra 19,2 Ost den bisherigen Platz von ServusTV auf der Frequenz 11303 MHz H (SR: 22.000, FEC 2/3). Für Satellitenzuschauer erfolgte der Übergang zum neuen Programm nahtlos. Zum Empfang von DF1 HD ist nicht einmal ein neuer Sendersuchlauf erforderlich.

DF1 wird weiterhin viele Sendungen des eingestellten deutschen Programms von ServusTV zeigen. Zu den Sport-Highlights gehören außerdem Programme des Sportstreaming-Anbieters DAZN und Live-Spiele der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).

