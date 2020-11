News

"Ip Man: The Complete Collection" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray

In den USA erscheint die "Ip Man: The Complete Collection" auf Ultra HD Blu-ray. Das Boxset des Anbieters Well Go USA enthält die vier Filme der Martial Arts-Reihe mit Donnie Yen in 4K restaurierten Versionen inklusive Dolby Atmos-Sound. Die Ultra HD Blu-rays unterstützen neben HDR10 auch Dolby Vision.

Die "Ip Man: The Complete Collection" soll in den USA ab dem 15.12.2020 auf Ultra HD Blu-ray erhältlich sein. Die Ultra HD Blu-rays lassen sich auch auf europäischen Playern abspielen. Die Blu-ray Discs sind allerdings mit dem Regionalcode A für die USA gekennzeichnet.

