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IFA: Philips feiert 20 Jahre Ambilight mit neuer Flaggschiff-Technologie

Philips OLED+959 mit Ambilight plus

Ambilight feiert sein Jubiläum als erfolgreiche Technologie, die bereits seit 20 Jahren für geneigte Anwender das Film- und Fernseh-Erlebnis intensiver gestaltet und mit attraktivem Lichtspiel unterstützt.

35 Millionen Ambilight-Fernseher haben den Weg zu ihrem Besitzer gefunden. Über 80 Prozent davon sagen, dass der nächste Fernseher wieder Ambilight können muss. Die Technologie zählt zu den beliebtesten Eigenentwicklungen, die jemals unter der Marke Philips eingeführt wurden.

Die Reise begann auf der IFA im Jahr 2004. Zum ersten Mal dominierten dort eine große Zahl von Ambilight-TVs mit LCD- und Plasmadisplays die Philips Messehalle. Zum 20-jährigen Jubiläum feiert Ambilight einen neuen Höhepunkt in der Entwicklung: Die Einführung der neuen Version "Ambilight plus", die erstmals im neuen Flagschiff OLED+959 Deutschland-Premiere auf der IFA 2024 feiert.

Die ursprüngliche Idee hinter Ambilight war es, die Belastung der Augen zu verringern, gleichzeitig den subjektiv wahrgenommenen Kontrast im Bild zu erhöhen, wenn im dunklen Raum ferngesehen wird. Mit der Weiterentwicklung der Technologie stellte Philips fest, dass das Seherlebnis durch die periphere Wahrnehmung des Lichts zusätzlich intensiviert wird. Insgesamt 12 wichtige Upgrades hat das System seit der Geburtsstunde erfahren.

Zunächst wurden CCFL-Lampen verwendet, im Jahr 2006 kam die erste "Stereo-Version", mit der man unterschiedliche Farben links und rechts des Bildschirms projizieren konnte. Später kamen Varianten hinzu, bei denen auf drei bzw. vier Seiten des Gerätes unterschiedliche Farben angezeigt werden konnten. Den Verkauf von 1.000.000 Ambilight TVs feierte man mit dem teuersten Ambilight TV bisher auf der CES 2007 in Las Vegas. 2.250 Diamanten von De Beers waren auf dem Rahmen um den Bildschirm platziert. 2007 wurden die CCFLs dann auch durch LEDs ersetzt. Von jetzt an, war es möglich, die Farben lokaler Bereiche des Bildschirms unabhängig und präziser wiederzugeben. Mit dem Design-Modell Aurea gab es einen TV, bei dem Ambilight auch nach vorne gerichtet im Rahmen des Gerätes eingesetzt wurde. Auch TP Vision in den folgenden Jahren hat weiter in die Technologie investiert. Erst vor zwei Jahren wurde die Next-Gen-Version enthült, mit der jede LED einzeln angesteuert werden konnte.

Mit der Einführung des neuen OLED+959 stellt TP Vision die bisher anspruchsvollste Version des Systems vor: Ambilight plus, das durch die Ergänzung von Linsen eine neue Dimension des immersiven Sehens ermöglichen soll. Ambilight plus kann einen dynamischeren, genaueren Halo mit höherer Auflösung erzeugen und bis zu vier verschiedene Halos aus verschiedenen Bildbereichen mit unterschiedlichen Tiefen projizieren, um dem Halo eine neue zweidimensionale Wirkung zu verleihen.

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Johnson Su, General Manager Europe TP Vision, kommentiert das 20-jährige Jubiläum von Ambilight mit den Worten: „Dass eine Technologie einzigartig und gleichzeitig so relevant bleibt und sich nach zwanzig Jahren immer noch wachsender Beliebtheit erfreut, ist fast einmalig. Es ist ein Beweis dafür, wie gültig die ursprüngliche Idee von Ambilight war, aber auch dafür, wie das System im Laufe der Jahre kontinuierlich verbessert wurde. Und ich freue mich sagen zu können, dass wir mit Ambilight plus die bisher beste Version des Systems vorstellen.“

Philips TV & Sound präsentiert sich auf der IFA 2024 im Ambilight TV Base Camp beim Sommergarten vor Halle 21.

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