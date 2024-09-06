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ARD & ZDF senden ab 2025 nur noch in HDTV

ARD und ZDF planen die Einstellung der Ausstrahlung ihrer TV-Programme in SD-Auflösung für 2025. Nachdem die ARD bereits 2023 die SD-Abschaltung offiziell zum 7. Januar 2025 angekündigt hatte, folgt jetzt auch das ZDF und kündigt an, dass ab dem 18. November 2025 die Programme ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und KiKA ausschließlich in HD-Qualität ausgestrahlt werden sollen. Die beiden gemeinsam von ARD und ZDF veranstalteten Sender ARTE und phoenix haben bereits im November 2022 ihre Ausstrahlung in SD-Auflösung beendet.

Die SD-Abschaltung betrifft zunächst die Verbreitung der TV-Programme via Satellit, aber auch die Verbreitung in Kabelnetzen, die für die Programmeinspeisung den Satellitenempfang nutzen. Über Antenne (DVB-T2) werden die Sender von ARD und ZDF ohnehin bereits ausschließlich in HDTV verbreitet.

Bei den Privatsendern steht eine SD-Abschaltung noch nicht zur Diskussion. Beide großen Privatsendergruppen bieten ihre TV-Programme derzeit nur verschlüsselt und gegen Bezahlung im Kabel, via IPTV oder über Plattformen wie HD+ oder Freenet TV in HDTV an. Mit der parallelen SD-Verbreitung soll auch weiterhin die hohe Reichweite des freien Empfangs gesichert werden. Anfang 2020 haben RTL und ProSiebenSat.1 ihre Verträge mit dem Astra-Satellitenbetreiber noch einmal um mehrere Jahre verlängert.

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