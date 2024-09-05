IFA 2024 XXL-PREVIEW: Philips 65 Zoll 4K-TV OLED+959 - Premium-Design trifft auf fortschrittliche Technologie

Ab Anfang Oktober 2024 kommt für exakt 4.299 EUR der nur in 65 Zoll erhältliche Philips Premium-OLED-TV OLED+959 in den Handel, der über ein besonders helles sowie kontrastreiches OLED-Panel verfügt. Im Rahmen der IFA, die dieses Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum feiert, konnten wir das noble Gerät schon in Augenschein nehmen. Mit 100 Watt starkem B&W-Soundsystem in 5.1.2 Konfiguration, edlem Kvadrat-Bezugsstoff, der Kompatibilität zu allen HDR-Normen, der P5 der 8. Generation, beim 959 als "P5 AI Dual Engine" mit besonders hoch liegender Rechenpower ausgestattet, Ambilight plus und, wie üblich, unter Google TV laufend, tritt der noble 4K-OLED an. Auch punktet der OLED+959 mit einer verbesserten Konnektivität einschließlich Kompatibilität mit Matter, Control4 sowie AirPlay 2.

Wir haben das neue Flaggschiff unter verschiedenen Aspekten genau angeschaut.

Optik und Google TV

Kvadrat-Stoff am Rahmen

Nochmald der Rahmen im Detail. Die Härchen vom Stoff sind vollkommen normal, ehe man sich fragt, wieso man diese auf dem Bild sieht

Elegantes Design des unter Google TV laufenden Geräts

Dashboard

Der hochwertig gefertigte OLED+959 läuft unter dem bequem bedienbaren aktuellen Google TV und zeigt sich ausgesprochen elegant im europäischen Design. Er kann wahlweise an der Wand montiert oder mit dem hochwertigen, minimalistischen, schiefergrauen Fuß auf dem Boden aufgestellt werden. Alle nach vorne, zur Seite und nach oben abstrahlenden Lautsprecher sind mit einem schiefergrauen Kvadrat Akustikstoff bezogen.

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