"Blazing Saddles - Der wilde wilde Westen" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
06.09.2024 (Karsten Serck)
Warner veröffentlicht "Blazing Saddles - Der wilde wilde Westen" auf Ultra HD Blu-ray. Die Mel Brooks-Western-Komödie mit Cleavon Little, Gene Wilder und Slim Pickens aus dem Jahr 1974 erscheint am 07.11.2024 in der Erstauflage als "Ultimate Collector's Edition" mit 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Genaue Details zur Ausstattung liegen noch nicht vor.
Blazing Saddles - Der wilde wilde Westen Ultimate Collector's Edition Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
Im November erscheinen voraussichtlich noch weiterere Klassiker auf Ultra HD Blu-ray:
Terminator - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
Der Zauberer von Oz - Ultimate Collector's Edition Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
Der unsichtbare Dritte - Ultimate Collector's Edition Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
The Northman Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
