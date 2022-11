News

Disney: Neuer "Avatar: The Way of Water"-Trailer online

Disney und 20th Century Studios haben einen neuen Trailer für James Camerons "Avatar: The Way of Water" veröffentlicht:

Der Kinostart von "Avatar: The Way of Water" ist für den 14.12.2022 geplant. Das Science Fiction/Fantasy-Abenteuer soll die erste von insgesamt vier "Avatar"-Fortsetzungen werden.

Im Mittelpunkt von "Avatar: The Way of Water" wird die Familie Sully stehen und jeder der vier eigenständigen Filme soll den Schwerpunkt auf eine Person legen.

