Die Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten der Woche
01.12.2024 (Karsten Serck)
In den nächsten Tagen werden u.a. die folgenden Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht:
- Beetlejuice Beetlejuice - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Beetlejuice Beetlejuice [4K Ultra HD Blu-ray]
- Beetlejuice 2 Movie Collection - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Beetlejuice Beetlejuice [Blu-ray]
- Borderlands - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Borderlands [4K Ultra HD Blu-ray]
- Borderlands - Steelbook [Blu-ray]
- Borderlands [Blu-ray]
- Winnetou III - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- John Wick: Kapitel 1-4 [4K Ultra HD Blu-ray]
- John Wick: Kapitel 1-4 [Blu-ray]
- Pulp Fiction Collector's Edition Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Blade - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Lost Boys - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Der Mann mit der Todeskralle - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Galaxy Quest - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Contagion [4K Ultra HD Blu-ray]
- Pearl - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Der Junge und der Reiher - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- ZAZ - The Collection! [4K Ultra HD Blu-ray]
- Anchorman [4K Ultra HD Blu-ray]
- Der Pate Trilogie [4K Ultra HD Blu-ray]
- Tom Clancy's Jack Ryan - Die komplette Serie [Blu-ray]
- Sonic the Hedgehog: Die Saga-Collection [Blu-ray]
Musik
- The Rolling Stones: Welcome To Shepherd's Bush [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Rolling Stones: Welcome To Shepherd's Bush [Blu-ray/CD]
- The Rolling Stones: Welcome To Shepherd's Bush [CD]
- The Rolling Stones: Welcome To Shepherd's Bush [LP]
- The Jethro Tull Christmas Album - Fresh Snow At Christmas [CD/Blu-ray]
- The Jethro Tull Christmas Album - Fresh Snow At Christmas [LP]
weitere Highlights der kommenden Wochen & Monate:
- Alien: Romulus - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Alien: Romulus [4K Ultra HD Blu-ray]
- Alien: Romulus [Blu-ray]
- Robocop - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Venom: The Last Dance [4k Ultra HD Blu-ray]
- Venom: The Last Dance [Blu-ray]
- Joker: Folie à Deux - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Joker: Folie à Deux - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] Amazon-exklusiv
- Joker: Folie à Deux [4K Ultra HD Blu-ray]
- Joker: Folie à Deux [Blu-ray]
- Godzilla Minus One - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Godzilla Minus One - Deluxe Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
- Godzilla Minus One [Blu-ray]
- Oppenheimer Ultimate Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Crow (2024) Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Crow (2024) [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Crow (2024) [Blu-ray]
- Sieben - Limited Steelbook (4K Ultra HD Blu-ray)
