News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Die ersten 15 Minuten von Zack Synders "Army of the Dead" online

Netflix hat ein Online-Preview für "Army of the Dead" veröffentlicht. Der Zombie Action-Film von Zack Snyder mit Dave Bautista wird ab dem 21. Mai 2021 bei Netflix zu sehen sein. Bereits jetzt gibt es eine rund 15 Minuten lange Vorschau, die auch ohne Netflix-Abo frei verfügbar ist. Die Eröffnungssequenz von "Army of the Dead" ist aufgrund der Altersfreigabe aber nur direkt bei YouTube abrufbar.

Am 27.05. erscheint außerdem "Zack Snyder's Justice League" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray.