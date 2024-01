News

David Lynchs "The Straight Story" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "The Straight Story" auf Ultra HD Blu-ray. Das David Lynch-Drama aus dem Jahr 1999 erscheint am 18.04.2024 erstmals in 4K auf Ultra HD Blu-ray.

Der Film wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray präsentiert. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind ein Interview und ein B-Roll-Featurette geplant.

Neben der Ultra HD Blu-ray erscheint "The Straight Story" parallel auch als 4K-remasterte Blu-ray Disc-Edition.

Ein neuer Trailer zeigt erste Eindrücke der remasterten Version:

