"Michael Jackson: Off The Wall" erscheint als SACD & "UltraDisc One-Step SuperVinyl" LP von "Mobile Fidelity"

Das High End-Label Mobile Fidelity veröffentlicht Michael Jacksons "Off The Wall" als limitierte Sonderedition auf SACD & LP. Das Michael Jackson-Album aus dem Jahr 1979 wird als Hybrid-SACD mit CD-Layer sowie als 180 Gramm "UltraDisc One Step SuperVinyl"-Edition auf zwei 45 RPM-Schallplatten angeboten. Die Überspielung für die Neuauflagen erfolgte vom analogen 1/4" / 30 IPS Original-Master im DSD 256-Format. Die Auslieferung wird voraussichtlich ab dem 07.02.2025 erfolgen.

Beim "One-Step"-Verfahren umgeht MoFi mehrere sonst übliche Schritte der LP-Fertigung und produziert die Stamper für die Pressung direkt aus einer Lackschnitt-Vorlage (Lacquer). Auch Michael Jacksons "Thriller" wurde bereits als MFSL-Sonderedition veröffentlicht.

Tracklist

1. Don't Stop 'Til You Get Enough

2. Rock With You

3. Workin' Day And Night

4. Get On The Floor

5. Off The Wall

6. Girlfriend

7. She's Out Of My Life

8. I Can't Help It

9. It's The Falling In Love

10. Burn This Disco Out

