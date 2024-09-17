News

Amazon Prime Deal Days im Oktober

Amazon kündigt das nächste "Prime Deal Days"-Event für den 8. und 9. Oktober 2024 an. Prime-Mitglieder erwarten laut Amazon u.a. Angebote von Marken wie Philips, Bosch, Samsung, Sony, Levi's, Puma, Bose und Playmobil.

Wie bei früheren Shopping-Events ist zu erwarten, dass es bereits vor dem offiziellen Start einzelne ausgewählte Angebote für Amazon Prime-Kunden geben wird.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.