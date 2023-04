XXL-SPECIAL: Praxiseindrücke aus dem Dali Einbaulautsprecher-Sortiment mit Fokus auf Phantom S-280, S-180, S-80 / Phantom M-675 und K-60 LP

Vor kurzem haben wir die Phantom-Einbaulautsprecher von Dali in einem großen Special vorgestellt - Grund: Der Fokus des dänischen Herstellers richtet sich mehr und mehr auf diese Produktsparte, weil man hier große Chancen in der Zukunft erkennt. Hier finden Sie das XXL-Special. Im nun folgenden Text haben wir uns einige Produkte aus dem reichhaltigen Portfolio genauer vorgenommen, inklusive ersten Klangeindrücken, und schildern dies im folgenden Text.

Bestandteil in diesem Bericht sind insbesondere die Modelle Phantom M-675, Phantom S-280, S-180, S-80 und K60-LP. Bevor wir einsteigen, nur als kurze Einführung die generellen Vorzüge von Dalis In-/On-Wall-Lösungen:

Breitwinklige Abstrahlung, breiter Sweet Spot, perfekt geeignet für mehrere Personen

Wandbündig montiert

Durch die gleichmäßige Verteilung des Schalls im gesamten Raum entsteht somit an nahezu jeder Stelle ein gleichmäßiger, tonal ausgewogener, räumlich authentischer und facettenreicher Klangeindruck

Einbautiefe sehr gering bei Phantom S/M

Drehbares Hybrid-Hochtonmodul bei zahlreichen Modellen

SMC Magnetmaterial - geringe Verzerrungen, hohe Belastbarkeit bei vielen Modellen

Phantom M-675

Links der Phantom M-675, rechts das beeindruckende Spitzenmodell Phantom S-280

Die Phantom M Modelle, die wir hier erwähnen, verfügen über viele Eigenschaften der Top-Serie Phantom S, kombinieren diese aber mit einem schlichteren Erscheinungsbild und einem besonders überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis.

Besonders wichtig innerhalb des Dali-Sortiments und auch der Phantom M-Baureihe ist der Phantom M-675 für 2.199 Euro.

M-675 - Passivradiatoren

M-675 - Dali-Logo

Er bringt Dali-typische Merkmale mit, diese umfassen eine leichte Papiermembran kombiniert mit Holzfasern, einen tadellosen Wirkungsgrad von 90 dB, eine schlanke und dadurch flexible Bauweise und eine sorgfältige Entwicklung, die unter praktisch allen Bedingungen einen ausgezeichneten Klang garantiert.

Rahmen des Phantom M-675

Klangstarker Hybrid-Hochtöner des M-675

HF-Schalter am M-675 im Detail

Der schon als Universalist zu bezeichnende Einbaulautsprecher kann horizontal und vertikal installiert werden, dadurch ist auch als Surround-Lautsprecher geeignet. Er besitzt die Dali-exklusive SMC-Technologie und verfügt über optimierte Gummisicken plus neu entwickelte Schwingspulen für kraftvolle Bässe und hohe Belastbarkeit.

Zum Equipment des M-675 gehören auch vier 7“ Passivradiatoren sowie die ebenfalls Dali-spezifische Hybrid-Hochtoneinheit. Sie besteht aus einer 28 mm Gewebekalotte und einem Bändchen. Die Kalotte stellt die perfekte Anbindung an Mitteltonbereich sicher, der Bändchenhochtöner steht für fabelhafte Impulstreue bei höchsten Frequenzen. Der hochwertige Schallwandler wird nicht nur in Dänemark entwickelt, sondern auch dort gebaut.

Aktiv angetriebene Treiber des M-675

Was gibt es zur Verarbeitung/Materialgüte zu sagen?

Bemerkenswert ist die geringe Einbautiefe von 100 mm. Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem ABS-Material. Die vordere Schallwand und Rand sind in mattschwarzer Lackierung gehalten. Es gibt magnetisch haftende und lackierbare Abdeckungen, diese schließen nahezu bündig mit der Wand. Es finden sich keine glänzenden Flächen an der Front, daher kommt es nicht zu Reflektionen in dunkler Umgebung. Insgesamt notieren wir eine sehr saubere Verarbeitungsqualität

Chassis-Integration erfolgte tadellos. Mittig untergebracht wurde der Hybrid-Hochtöner, oben der Tiefmitteltöner, unten der Tieftöner. Den Rest stellen Passivradiatoren dar. Einen passenden OnWall-Rahmen gibt es optional für 399 EUR.

Phantom K-60LP

K-60LP mit Gitter

Ohne Gitter

Setzen wir mit dem Phantom K-60 LP (Low Profile) für 399 Euro fort, eine Deckeneinbaulautsprecher mit einer Tiefe von nur 38 mm.

Nur 38 mm tief

Rückseite

Anschlüsse

Er zeichnet sich durch das Dogleg-Montagesystem (einsetzen von vorne in den Deckenausschnitt und festziehen) aus und besitzt ein reinweißes Frontgitter, was einen diskreten Auftritt weiter begünstigt.

Einbauhilfe und Dali-Logo

Montagesystem zur einfachen Integration

Die Dänen versprechen trotz der flachen Bauweise typischen Dali-Sound. Dass dieses Vorhaben gelingt, dazu tragen auch die ABS-Schallwand, der HF-Schalter für Anhebung der hohen Frequenzen und die Kompassmarkierung bei. Verbaut wurde ein 25 mm Hochtöner mit Neodym-Magnet und ein 6“ Tiefmitteltöner.

Kompakt, flach, aber beste Klangperformance

Um die enorm flache Bauweise zu realiseren, sitzen Schwingspule und Magnet sin der Membran, die Befestigung der Zentrierspinne erfolgt an der Membran statt am Schwingspulenträger. Weiter vorhanden ist ein Aluminiumkonus-Tieftöner, Frequenzen von 52 - 26.000 Hz können dargestellt werden, der Wirkungsgrad liegt bei 84 dB.

