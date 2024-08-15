XXL-SPECIAL: Alles über die neue Monitor Audio Gold 6G-Lautsprecherserie

Monitor Audio präsentiert die neue Gold 6G-Serie. Optisch von Grund auf neu gestaltet, bleibt sie doch ihrem Charakter treu, verspricht der Hersteller. Authentisch, detailgetreu und daher der richtige Spielpartner für lange Film- und Musiksessions. Die neue Gold 6G-Serie besteht aus insgesamt sechs verschiedenen Lautsprechern, die jeder für sich ein ganz eigenes Profil haben. Jedes Modell besitzt eine präzise definierte Aufgabe, punktet mit innovativen Akustiktechnologien und begeistert durch das feine Finish.

Hier die Modelle in Kurzform:

Der imposante Dreiwege-Bassreflex-Standlautsprecher Gold 500 6G zum Paarpreis von 6.498 EUR

Der schlanke Dreiwege-Bassreflex-Standlautsprecher Gold 300 6G zum Paarpreis von 4.748 EUR

Der größere Regallautsprecher, arbeitend nach dem Dreiwege-Bassreflex-Prinzip, Gold 100 6G zum Paarpreis von 3.498 EUR

Der kleinere Regallautsprecher, arbeitend nach dem Zweiwege-Bassreflex-Prinzip, Gold 50 6G, zum Paarpreis von 1.998 EUR

Der ultraflexible Gold On-Wall 6G, der sehr flach baut und für viele Konfigurationen verwendet werden kann. Stückpreis: 1.249 EUR

Der dedizierte Centerlautsprecher mit geschlossenem Gehäuse, der Gold C250 6G, stellt sicher, dass man sich aus den Schallwandlern der Gold 6G-Serie auch ein Mehrkanalsetup zusammenstellen kann. Stückpreis des 3-Wege-Centers: 1.998 EUR

Kommen wir nun zu den Einzelheiten.

Ein äußerst hochwertiges Mehrkanal-Setup kann man sich auch erstellen

Die Gold 6G-Serie baut auf einer über drei Jahrzehnte langen Tradition auf und stellt zugleich den Beginn eines neuen Kapitels dar; tritt sie doch aus dem Schatten ihrer großen Geschwister aus der Platinum-Serie heraus und wurde von Grund auf neu entwickelt.

Akustische Innovationen

Die Gold 6G-Serie punktet mit einer völlig neuen, eigens für diese Serie entwickelte Metallmembran-Technologie namens „Hexagonal Diaphragm Technology (HDT)“. HDT basiert auf den Erfahrungen der RDT III-Membranen, die in der Luxus-Box Hyphn und in der Flaggschiff-Serie Platinum 3G-Serie verwendet werden. RDT III besteht aus dem für Monitor Audio typischen Sandwichaufbau aus einer Oberschicht aus C-CAM (keramisiertem Aluminium/Magnesium), einer Nomex-Wabenschicht als Kern und zwei Schichten Karbonfasern auf der Rückseite, um die Membran noch härter sowie steifer werden zu lassen und somit noch resistenter gegen Partialschwingungen zu machen.

Gold 100 6G

Anzeige



HDT jedoch besteht aus einer einzelnen Schicht C-CAM und somit ist daher nochmals deutlich leichter als RDT III, was dafür sorgt, dass der Wirkungsgrad des Lautsprechers steigt. Dies wiederum sorgt dafür, dass sich der Lautsprecher einfacher antreiben lässt (gegenüber ihren „großen Schwestern“ und der Vorgängerserie Gold 5G), und zwar von in dieser Preisklasse üblichen Verstärkern und deren Wattleistungen. Die HDT-Membran setzt auf ein neues sechseckiges Muster, das zu den Rändern der Membran hin schwächer wird, um stehende Wellen auf der Membranoberfläche zu unterbrechen und die Aufbruchfrequenz der Membran im Vergleich zu den RST II-Membranen der Silver 7G-Serie um 10% weiter nach oben zu verschieben. Mit diesen Eigenschaften ausgestattet, gehört die neue HDT-C-CAM-Membran zu den stärksten und widerstandsfähigsten Membranen, die Monitor Audio bislang entwickelt hat.

Die neuen HDT-C-CAM-Membranen kommen in der gesamten Gold 6G-Serie zum Einsatz, einschließlich eines neuen 3-Zoll-Mitteltöners, eines 6-Zoll-Tief-/Mitteltöners und eines 6-Zoll- und 8-Zoll-Tieftöners.

Zusätzlich zu den HDT-C-CAM-Membranen gehören zu den weiteren wichtigen akustischen Merkmalen:

Gold C250 6G Centerlautsprecher

Eine aufwändig angepasste Version des MPD III (Micro Pleated Diaphragm)-Hochtöners von Monitor Audio, der sowohl in der Hyphn- als auch in der Platinum 3G-Serie eingesetzt wird. Dieses maßgefertigte Design liefert eine sehr exakte Hochtonwiedergabe mit enormer Homogenität, Klarheit und Detailtreue. Dies lässt Musik realistischer, klarer und lebensechter klingen, als es jemals zuvor in der Gold-Serie der Fall war.

Die Frequenzweichen der Gold 6G-Serie wurden für den realistischen Einsatz der Lautsprecher im heimischen Wohnzimmer optimiert (und nicht fürs Datenblatt oder Messschriebe); dies ist besonders wichtig für das neue On-Wall 6G-Modell, welches systembedingt gleich an der Wand montiert wird.

Anzeige



Gold 300 6G

Der 3-Zoll C-CAM-HDT-Mitteltöner, der in der Gold 500 6G, Gold 300 6G und Gold 100 6G zum Einsatz kommt, arbeitet in einem eigenen Stahlgehäuse, um effektiv von äußeren Einflüssen abgeschirmt zu werden und somit einen fein gestuften, fein auflösenden Mitteltonbereich liefern zu können.

Gehäusedesign

Gold 500 6G

Das Design der Gehäuse lehnt sich optisch stark an die extrem erfolgreiche Monitor Audio Silver 7G-Serie an, kombiniert wurde dies mit steckt exklusiver Technologie für die Gold 6G-Serie. So sind alle Gehäuse der Gold 6G-Baureihe intern massiv versteift und von Grund auf so konstruiert, dass sie eine möglichst steife Struktur bilden. Dadurch finden die Treiber beste Arbeitsbedingungen vor, um auch bei enorm hohen Pegeln grundsätzlich sauber und kontrolliert zu spielen.

Gold 100 6G

Bei den Modellen Gold 100 6G und Gold 500 6G wurde der MPD III-Hochtöner zudem weiter nach oben im Gehäuse untergebracht, was den Lautsprechern nicht nur ein noch eigenständigeres Design verleiht, sondern zudem klangschädliche Beugungseffekte an den Gehäusekanten bei diesen Modellen erheblich herabsetzt. Auch diese Maßnahme trägt letzten Endes wieder zum Ziel der Mission bei: einer nochmals gleichmäßigeren und exakteren Abbildung über den gesamten Frequenzbereich – und damit einem noch echteren und fesselnden Klangerlebnis fürs Audirorium.

Anzeige



Ein weiteres interessantes Detail: Die neue Gold 6G-Serie bietet zum ersten Mal ein von Hand gefertigtes Makassarfurnier. Es entspricht hinsichtlich Haptik und der Optik dem echten Makassar, verbucht aber mit einer deutlich geringeren CO²-Belastung im Vergleich zu herkömmlichen Methoden der Echtholzfurnierproduktion aus Sicht der Nachhaltigkeit deutliche Vorzüge. Die lackierten Oberflächen in Schwarz Hochglanz und Weiß Seidenmatt verleihen den Gehäusen einen modernen Touch und sorgen dafür, dass sich die Gold 6G-Serie nahtlos in jedes Wohnambiente einfügt.

Anzeige

