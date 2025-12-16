SPECIAL: High-End-Geschenkideen zu Weihnachten von Audio Reference

Weihnachten rückt näher und für alle, die noch nicht alle Geschenke beisammen haben und gleichzeitig viel Wert auf exzellente Klangperformance und hochwertige Technik legen, hat Audio Reference eine Auswahl an Lösungen aus dem Premium- und High-End-Segment parat. Darunter die präzisen Subwoofer der Velodyne SPL-X Serie mit kabelloser Erweiterung durch das WiConnect Sytem 2, der Meridian Ellipse als eleganter All-in-One-Streaminglautsprecher, die exklusive Perlisten A-Serie sowie der hochtalentierte Universalplayer für höchste Ansprüche Magnetar UDP900 MKII.

Velodyne Acoustics: SPL-X Serie & WiConnect System 2

Velodyne SPL-X Subwoofer

Frontansicht ohne Abdeckung

Völlig unkomplizierte, freie Aufstellung in Kombination mit hoher Präzision und enormer Kraft im Tieftonbereich. Dafür steht die SPL-X Serie von Velodyne Acoustics, die nun auch in allen Größen von 10 bis 18 Zoll verfügbar ist. Moderne Technologien, überdurchschnittlich hohe Leistungsreserven und maximale Impulstreue prädestinieren die Sub-Modelle für Heimkino- und HiFi-Setups gehobener Ansprüche. Ergänzend ist das WiConnect System 2 erhältlich und bietet 48-kHz/24-Bit-Übertragung im 5,8GHz-Band ohne Verzögerung. Selbst über größere Distanzen kann man Subwoofer oder auch Lautsprecher frei positionieren. Pro Sender lassen sich vier Empfänger verbinden und ermöglichen vielfältige Konfigurationen. Die Stromversorgung wird über USB-C sichergestellt.

Meridian Ellipse: kompakter All-in-One-Streamer

Meridian Ellipse

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Der Meridian Ellipse ist ein All-in-One-Lautsprecher mit Streamingfunktionen und bietet trotz seiner kompakten Abmessungen eine beeindruckende Klangperformance. AirPlay, Spotify Connect, Tidal Connect, UPnP-Streaming ist an Bord und das Gerät ist Roon Ready. Dazu gibt es WLAN, Ethernet, USB-C, Bluetooth und analoge/optische Eingänge. Für kraftvollen Sound sorgen Meridians hauseigene Technologien wie "Bass & Space", "True Time" und "E3 Bass". An Bord sind leistungsfähige Breitbandchassis und ein speziell entwickelter Tieftöner. Mit der "Meridian Control App" kann man das Gerät steuern, umfassende Anpassungen an Raum und Hörvorlieben vornehmen oder ein Multiroom-Setup erstellen. Der Meridian Ellipse wird in England von Hand gefertigt.

Perlisten A-Serie: Perfektion für Film und HiFi

Perlisten A3m im Test bei areadvd.de

Mit der Perlisten A-Serie haben die High-End-Akustikexperten einen beeindruckenden Einstieg in die Welt der Perlisten-Lautsprecher geschaffen. Mit neu entwickeltem Teteron-Hochtöner im präzise geformten Waveguide, mit leistungsfähigen 215-mm-Tieftönern mit Carbonfaser-Membranen, exzellentem Gehäuse und bestens bestückter Frequenzweiche. Jedes Modell, vom kompakten A3m bis zum Standlautsprecher A4t wurde vollständig per Klippel NFS vermessen und entsprechend optimiert. Die A-Serie steht für eine imposante Mischung aus Präzision und Dynamik und eignet sich sowohl im Stereo-Betrieb als auch für komplexe Surround-Setups.

Magnetar UDP900 MKII: Premium-Universalplayer für jede Situation

Magnetar UDP900 im Test bei areadvd.de

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Der Magnetar UDP900 MKII ist für kompromisslose Film- und Musikenthusiasten entwickelt worden. Als 4K UHD Blu-ray Universalplayer spielt er nahezu jedes Disc-Format in hoher Qualität ab. Ob UHD-Discs, Blu-ray Discs, 3D-Blu-rays, DVDs, Audio-CDs oder SACDs. An Bord sind zwei ESS Sabre 9038PRO DACs, ein extrem leises Laufwerk, Keramikkondensatoren und ein MediaTek MT8581-Chipsatz, der 4K/60Hz, HDR10+ und Dolby Vision unterstützt. Mit optimierter Verkabelung, hochwertigen Steckverbinden und einem rauschoptimierten 100-MHz-TCXO ist ein stabiler, verzerrungsarmer Betrieb zu jeder Zeit gegeben.

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