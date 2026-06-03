HIGH END: Erste Höreindrücke von der LIVEBAR - Single-Box-High-End-System von 3 renommierten Schweizer Herstellern

Wir konnten die neue ultimative Soundbar namens LIVEBAR auf der HIGH END 2026 bereits kurz Probe hören, Das Gemeinschaftsprojekt von PSI Audio, Weiss Engineeriung und Illusonic - alle drei renommierte Schweizer Firmen - interessiert uns brennend. Das edel verarbeitete Produkt ist standardmäßig in einem weiß-créme-Farbton gehalten, gegen Aufpreis sind sämtliche RAL-Farben erhältlich. Zudem gibt es verschiedene Unterbringungs-Optionen in Form passender Möbel. Ein großes, rotes Display vorne versorgt uns mit den nötigen Informationen. Das Gehäuse ist äußerst hochwertig, was man in Anbetracht des Kaufpreises, auf den wir gleich eingehen, auch erwarten darf.

Absolute Luxus-Soundbar

Single-Box-High-End-System: LIVEBAR

Ansicht vorne links

Die LIVEBAR (30.000 EUR plus MwSt. plus Versand) besitzt ein 2,5-Wege-Lautsprechersystem und arbeitet mit der True Ambience-Technologie. Damit wird das Überspeechen des linken Lautsprechers auf das rechte Ohr und umgekehrt drastisch reduziert. Bass-/Mitteltöner sitzen außen, im Zentrum sind zwei reine Basstreiber und dazwischen gruppieren sich 2 Hochtöner. Die Leistungdaten: Insgesamt stehen 80 Watt für den Hochtonbereich (2 x 40 Watt) und 4 x 280 Watt für die Bass-/Mitteltöner und die beiden Tieftöner bereit. Das macht insgesamt 1.200 Watt (RMS).

Wird die LIVEBAR ihrem Anspruch gerecht?

Seitliche Ansicht der stattlichen LIVEBAR

Frontansicht mit Abdeckung und rechte Seite

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Nun kommen wir zu den ersten Klangeindrücken. Die Zuspielung erfolgt über qobuz Connect, die LIVEBAR ist also auch Streaming-fähig. Das System ist noch nicht eingemessen, was auf Wunsch übrigens direkt beim Künden vor Ort erledigt wird. Wir haben natürlich den nicht eben geringen Kaufpreis im Hinterkopf. Daher war unsere Erwartungshaltung auch enorm. Aber - selbst unsere hohen Erwartungen wurden souverän übertroffen.

Queen Mary/Francine Thirteen

Eine weitere Möbelvariante der LIVEBAR

Hier notieren wir eine extrem dichte räumliche Wirkung, charakterisiert durch eine unglaubliche räumliche Weite mit einer weitläufigen Effektverteilung. Das System klingt so musikalisch, dass man denkt, es würde ein großes Standlautsprecher-Setup bereitstehen. Die Stimme ist komplett fokussiert, detailreich und klar. Eine Wucht im wahrsten Wortsinn ist das Bassfundament. Tiefgang, Präzision und Nachdruck befinden sich auf einem Level, der bislang unbekannt war für ein Soundbar-System.

Liberty/Anette Askvik

Ansicht ohne Abdeckung

Tweeter im Detail und links ein Teil eines Tieftöners

Insgesamt lauschen wir hier einer sehr fein aufgelösten Akustik, mit ausgesprochen sensibler, detailgetreuer Einarbeitung der Stimme. Das Ganze klingt extrem sauber, akustisch sehr homogen: Eine echte HiFi-Vorstellung, sowas haben wir von einem Soundbar-ähnlichen System noch nie gehört, Die gesamte vokale Dynamik kommt nahezu ungefiltert heraus, und auch komplexe Instrumente wie die Violine treten in sich geschlossen und mit feinen Konturen auf. Der Hochtonbereich spielt völlig frei, frisch und realistisch auf. Daran schließen sich räumlich in Weite und Tiefe exzellente Mitten an. Bei diesem Titel ist der Bassbereich nicht so präsent, aber ein subtiles Fundament ist stets hörbar.

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Pillar I/Andy Akiho & Sandbox Percussion

Qobuz Connect ist aktiv

Beim dritten Klangbeispiel werden die sehr zahlreichen akustische Elemente gekonnt und impulstreu in einem weitläufigen Raum verteilt, mit einer enormen atmosphärischen Dichte und tonal sehr ausgewogen. Nie wirkt irgendetwas künstlich, stets ist der Klang plastisch und echt.

Unser Fazit

30.000 EUR sind schon ein Wort. Im Gegenzug erhält man aber ein wahres Wunder der Akustik. Schon viele Hersteller haben wortreich versichtert, dass es gelungen wäre, die Qualität eines kompletten HiFi-Systems auf das Format einer Soundbar zu schrumpfen - funktioniert hat es jedoch nie. Bis zur LIFEBAR - hier hat man auch als versierter Musikhörer tatsächlich den Eindruck, dass HiFi-Sound, aber in sehr intensiver, räumlich dichter Form, aus einer einzigen Komponente möglich ist.

Special: Carsten Rampacher & Philipp Kind

Fotos: Philipp Kind

Datum: 03. Juni 2026