"Wham!: The Singles: Echoes from the Edge of Heaven" jetzt auf CD & Vinyl LP erhältlich

Ab heute ist "Wham!: The Singles: Echoes from the Edge of Heaven" auf CD & LP erhältlich. Die Compilation enthält alle Singles des Pop-Duos von George Michael und Andrew Ridgeley und wird neben einer einfachen Ausgabe als CD (mit sechs Bonus-Tracks) und Doppel-LP (mit B-Seiten) auch als umfangreiches Boxset mit 10 CDs bzw. 12 Singles im 7 Inch-Format angeboten. Die beiden Box-Sets enthalten ebenfalls die B-Seiten sowie eine "Wham! Christmas Message" und werden in einem Buch mit Booklet und Postkarten präsentiert. Die Vinyl Singles-Box enthält darüber hinaus noch eine Musikkassette mit Bonus-Mixen und verschiedene Fan-Artikel.

Die Doppel-LP wird neben der einfachen Version mit zwei schwarzen Schallplatten auch als Sonderedition mit zwei blauen LPs angeboten.

