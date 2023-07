News

Warner: Erster "The Nun 2"-Trailer online

Warner hat den ersten Trailer für "The Nun 2" veröffentlicht:

Die Fortsetzung des Spin Offs der "Conjuring"-Reihe mit Taissa Farmiga soll genau fünf Jahre nach "The Nun" am 07.09.2023 in den deutschen Kinos starten.

1956 – Frankreich. Ein Priester wird ermordet. Ein Übel breitet sich aus. Die Fortsetzung des weltweiten Hits folgt Schwester Irene, die Valak, der Dämonennonne, erneut gegenübersteht.

Mit dem Heimkino-Verkaufsstart ist dann im Frühjahr 2024 zu rechnen.

