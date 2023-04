News

"Stewart Copeland: Police Deranged For Orchestra" erscheint auf CD & LP

Stewart Copeland veröffentlicht im Juni "Police Deranged For Orchestra" auf CD & LP. Der ehemailge "The Police"-Drummer präsentiert auf dem Album zahlreiche Police-Hits in alternativen Neueinspielungen die aus einem Filmprojekt entstanden sind. Der Gesang für die einzelnen Songs wurde mit Armand Sabal-Lecco, Rusty Anderson, Amy Keys, Carmel Helene & Tamar Davis aufgenommen.

"Stewart Copeland: Police Deranged For Orchestra" erscheint am 23.06.2023 und wird auch in einer "Blue Vinyl"-Sonderedition bei jpc.de erhältlich sein.

Vorab wurde schon einmal "Every Breath You Take" veröffentlicht:

Tracklisting

Don't Stand So Close To Me Every Little Thing She Does Is Magic Message In A Bottle King of Pain Demolition Man Murder By Numbers Roxanne Tea In The Sahara Can’t Stand Losing You / Reggatta De Blanc Every Breath You Take (Intro) Every Breath You Take

