News

Hai-Thriller "Something in the Water" auf Blu-ray Disc und als 4K-Stream

StudioCanal veröffentlicht "Something in the Water" im November auf Blu-ray Disc. Der Hai-Thriller läuft seit dem 05.09.2024 in den deutschen Kinos und erscheint am 21.11.2024 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Eine Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung ist nicht geplant. Aber immerhin wird es voraussichtlich eine digitale 4K-Version zum Streaming geben.

