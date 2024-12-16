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Sky zeigt erste "Dune: Prophecy"-Folge gratis in 4K Ultra HD

Sky zeigt die erste Folge von "Dune: Prophecy" gratis in Ultra HD auf YouTube:

Die Prequel-Serie zum Wüstenplaneten-Epos spielt 10,000 Jahre vor der Geburt von Paul Atreides und dreht sich um den Orden der Bene Gesserit. "Dune: Prophecy" wird bei Sky und dem Streamingdienst WOW gezeigt, kann aber auch bei Amazon Prime Video und Apple iTunes gekauft werden. Außerdem ist zumindest in Großbritannien eine Veröffentlichung auf Ultra HD Blu-ray geplant.

www.sky.de

www.wowtv.de

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